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Автомобиль упал в реку Яуза в результате ДТП

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В Москве на набережной столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего один из них упал в реку Яуза. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.

По данным ведомства, авария с участием автомобилей Kia и Toyota произошла в районе дома 13а на набережной Академика Туполева. По предварительным данным, никто не пострадал.

В настоящий момент сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

В конце января на Ростовской набережной в Хамовниках произошла авария, в результате которой автомобиль Subaru Forester, за рулем которого находилась девушка, пробил ограждение и упал в воду. Тогда пострадавшую спас сотрудник ДПС, который не стал дожидаться спасателей. Он прыгнул в воду, с помощью куска льдины разбил заднее стекло тонущей иномарки и вытащил 34-летнюю автоледи из салона.

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