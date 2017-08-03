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Электричка сбила трех человек на востоке Москвы

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Электричка сбила трех человек на станции «Перово» Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) на востоке столицы. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу УВД на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Инцидент произошел в пятницу утром. Как уточнили в ведомстве, по предварительным данным, один человек остался жив, состояние других пострадавших в настоящее время уточняется.

При этом источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что в результате происшествия один человек погиб, двое других получили травмы.

В июне сообщалось, что мужчина выжил, попав под поезд на Белорусском направлении МЖД. Несмертельные травмы он получил в момент, когда переходил железнодорожные пути в неустановленном месте.

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