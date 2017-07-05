Грабители обстреляли машину на МКАД и похитили рюкзак с деньгами

Грабители на автомобиле Chrysler обстреляли на МКАД машину Ford Focus и похитили у ее водителя 100 тысяч рублей. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на столичный главк МВД.

Ограбление произошло вечером в среду, 5 июля, на 53-м километре МКАД. Преступники заблокировали Ford Focus, а затем разбили стекла машины и, угрожая потерпевшему пистолетом, отобрали у него рюкзак, в котором находились деньги и документы. После этого они скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело, полиция ищет подозреваемых.

В июне неизвестные напали на водителя Mercedes и украли у него сумку с 6 миллионами рублей на северо-западе столицы. Они несколько раз ударили мужчину в лицо, брызнули ему в глаза неустановленной жидкостью из баллончика, а затем похитили из салона машины сумку с деньгами и скрылись.