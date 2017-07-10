Исполнительнице шансона Алене Андерс сломали нос в Москве

Автора и исполнительницу шансона Елену Бурмакину, выступающую под именем Алена Андерс, избили в Москве. Об этом во вторник, 11 июля, сообщает Life.

По данным издания, в автомобиле на 23-летнюю девушку набросился молодой человек. После этого она обратилась в одну из московских клиник, чтобы зафиксировать факт побоев. Врачи установили, что у певицы сломан нос. Сначала девушка собиралась написать заявление в полицию, но потом передумала.

Елена Бурмакина — певица, поэт и композитор. В 2009 году стала лауреатом фестиваля шансона «Запахло весной», в августе 2014 года на международном фестивале «Юрмала-Шансон» получила диплом «Открытие года». Первый профессиональный альбом исполнительницы вышел в 2011 году.

В июне в Москве водитель Mercedes избил и закидал мусором дочь известного политолога Георгия Бовта — Полину. Когда она парковалась в Большом Афанасьевском переулке, нападавший решил, что автомобиль девушки ему мешает, в грубой форме потребовал освободить дорогу и начал угрожать ей физическим насилием.