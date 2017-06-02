Массовая драка из-за парковки произошла на севере Москвы

Массовая драка из-за парковочных мест произошла в районе дома №11 на Бобруйской улице на севере столицы. . Об этом сообщил РИАМО в субботу, 3 июня, сотрудник пресс-службы ГУ МВД Росси по городу Москве.

По словам собеседника агентства, 2 июня около 22:00 на пульт «02» поступило сообщение о конфликте между гражданами в районе дома №11 на Бобруйской улице. В настоящий момент все участники конфликта доставлены в полицейский участок для выяснения обстоятельств случившегося. Информации о пострадавших нет.

Ранее, в апреле, массовая драка произошла на юге столицы при попытке рейдерского захвата многоуровневой парковки. Инцидент произошел в районе станции метро «Нагорная». По словам очевидцев, группа людей попыталась захватить паркинг на 600 мест, принадлежащий собственникам жилого комплекса. При этом в ход пошли шумовые гранаты и огнестрельное оружие.