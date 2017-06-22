Мажора с номерами «666» и поддельной «корочкой» прокуратуры задержали в Москве

Автомобилист на дорогом внедорожнике задержан в Москве после предъявления сотрудникам полиции поддельного удостоверения, сообщает телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на неназванный источник.

Инцидент произошел еще в среду, 21 июня, однако о нем стало известно только в субботу, 24 июня. На Кутузовском проспекте был остановлен внедорожник BMW X6 с цифрами «666» на номере и затонированными до непроницаемости окнами.

На просьбу сотрудников ГИБДД предъявить документы водитель, не покидая салона, протянул им через приоткрытое стекло удостоверение сотрудника прокуратуры. Оно показалось полицейским подозрительным, и автомобилист был задержан. Выянилось, что документы были поддельными.

По данному факту проводится проверка.

В конце января широкий общественный резонанс вызвало опубликованное в интернете видео со свадьбы с так называемым «танцующим кортежем», где дорогие инормаки нарушали правила дорожного движения. В частности, автомобиль BMW без номеров проехал задним ходом по проспекту Вернадского. В колонне были и другие машины премиум-класса — Bentley, Mercedes Gelandewagen, Cadillac.

Выяснилось, что запечатленный на видео кортеж принадлежал полицейскому из УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам. Мужчина был уволен из органов внутренний дел.