Под Москвой рабочий погиб от удара молнии

Рабочий погиб от удара молнии на строительной площадке в Домодедовском районе Московской области. Об этом в субботу, 15 июля, сообщает Life.

Отмечается, что 38-летний мужчина сразу потерял сознание. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи констатировали его смерть. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что один человек стал жертвой удара молнии в Дмитровском районе Подмосковья во время «ветхозаветной» грозы, которая обрушилась на столичный регион 30 июня.