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Мосгордуму заинтересовало отсутствие SMS-оповещений об урагане

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В комиссии Мосгордумы по безопасности рассмотрят вопрос об отсутствии SMS-оповещений о надвигающемся урагане, который обрушился на столицу 29 мая. Об этом рассказала журналистам председатель комиссии Инна Святенко, ее слова во вторник, 30 мая, приводит агентство городских новостей «Москва».

«Разберемся, почему SMS-оповещения пришли не каждому пользователю сети на территории города. Хотя это должно было произойти. Как работали табло, потому что оранжевый уровень МЧС заявило, но система оповещения действительно сработала не на 100 процентов», — сказала Святенко.

Она добавила, что данный вопрос рассмотрят на одном из ближайших заседаний комиссии по безопасности, на которое будут приглашены представители МЧС.

Ранее сообщалось, что в Москве ураган унес жизни 11 человек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял о пяти погибших в области.

По данным департамента здравоохранения Москвы, среди погибших один несовершеннолетний. Глава департамента Алексей Хрипун сообщил, что за медицинской помощью после урагана обратились 168 человек, 146 из которых были госпитализированы.

Стихия стала причиной ограничения движения транспорта на 20 улицах столицы. Ветер повредил кровли 243 домов, 135 опор освещения, около двух тысяч автомобилей, было повалено 14 тысяч деревьев. В аэропортах Московского авиаузла пришлось задержать более 50 рейсов.

Из-за препятствий на железнодорожных путях электрички на ряде направлений Московской железной дороги (МЖД) следовали с увеличенным интервалом.

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