Мошенник выманил у пенсионерки 4,5 миллиона рублей под предлогом игры на бирже

Мошенник выманил у столичной пенсионерки 4,5 миллиона рублей, пообещав ей прибыль от сделок на бирже. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказала полиции потерпевшая, 63-летняя москвичка, возле обменного пункта на улице Сущевский Вал к ней подошел незнакомый мужчина. Он предложил женщине вложить деньги в международный биржевой рынок, чтобы потом получить прибыль, и пенсионерка согласилась.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Сотрудники полиции устанавливают личность подозреваемого.

Ранее в августе мошенница в районе Кунцево на западе столицы выманила у пенсионерки 22 тысячи долларов и 600 тысяч рублей в ходе ритуала по снятию «проклятия».