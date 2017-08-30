Московская полиция задержала в парке Горького планировавших побоище школьников

Московская полиция задержала в парке Горького 11 школьников. Они планировали массовую драку. Об этом в субботу, 2 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что несовершеннолетние встретились возле центрального фонтана. Их заметили охранники и вызвали полицию.

«Некоторые школьники пытались притвориться хипстерами и заявили, что просто гуляли, ничего не видели, но ходят слухи, что кто-то собирался драться из-за девушки », — говорится в сообщении паблика.

Подростков передали родителям.

В ночь на 13 августа в районе Пушкинской набережной в парке Горького трое пьяных молодых людей избили 25-летнего блогера Стаса Думкина за то, что он был «одет не по понятиям». 20 августа пострадавший скончался в реанимации. По подозрению в совершении преступления был задержан Корней Макаров. Суд принял решение арестовать его до 13 октября.