Московский автомобилист выстрелил в разозлившего его таксиста

Московский автолюбитель выстрелил в таксиста в ходе дорожного конфликта, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД в четверг, 24 августа.

Инцидент произошел у метро «Динамо». В полицию обратился шофер такси и рассказал, что поссорился с одним из автомобилистов. В ответ неизвестный достал оружие и выстрелил в сторону его машины.

В результате инцидента никто не пострадал. Полиция проводит проверку.

В июне автомобилисты-нарушители избили сотрудника Росгвардии на Калужском шоссе за сделанное им замечание. Мужчины двигались с грубыми нарушениями правил, создавая аварийные ситуации. Работник правоохранительных органов попросил водителя прекратить нарушения, тот остановился, вышел из машины и вместе с пассажирами напал на обидчика. Росгвардеец получил незначительные травмы.