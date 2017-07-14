На севере Москвы эвакуировали торговый центр

Торгово-развлекательный центр «Авиапарк» на Ходынском бульваре был эвакуирован после звонка о заложенном взрывном устройстве. Об этом АГН «Москва» сообщил источник в экстренных службах города.

«Около 6 тысяч человек эвакуировали из торгового центра по адресу: Ходынский бульвар, дом 4 из-за угрозы взрыва», — пояснил собеседник агентства.

Позже выяснилось, что угроза взрыва в торговом центре не подтвердилась. «Проверка завершена, угроза взрыва в торговом центре не подтвердилась, опасных предметов не обнаружено», — заявили АГН «Москва» в пресс-службе столичного управления МВД.

1 июня из этого же торгового центра после анонимного звонка о бомбе эвакуировали более 2,5 тысячи человек.