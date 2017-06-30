Посетителей торгового центра на юге Москвы эвакуировали из-за сообщения о взрыве

Посетителей и персонал торгового центра «Атлантис» на юге столицы эвакуировали из-за угрозы взрыва в пятницу, 30 июня. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

«80 человек эвакуировали из торгового центра «Атлантис» на Варшавском шоссе, дом 160 из-за угрозы взрыва», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что на место происшествия вызваны кинологи. Дальнейшая информация уточняется.

1 июня после анонимного звонка о бомбе в ТЦ «Авиапарк» на Ходынском поле было эвакуировано более 2,5 тысячи человек.