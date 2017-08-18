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После обеда в московском ресторане госпитализировали 36 итальянских туристов

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Туристы из Италии обратились за помощью к медикам после того, как посетили один из столичных ресторанов. Об этом говорится в телеграм-канале сообщества Mash.

Отмечается, что, итальянцы решили попробовать русскую кухню в заведении при отеле «Бородино», но почувствовали недомогание сразу после ужина.

В общей сложности врачи госпитализировали 36 человек. Медики установили, что причиной острого пищевого отравления стала сальмонелла.

Ранее в июле около 60 человек обратились в медицинские учреждения с признаками пищевого отравления после ужина в служебных столовых. Число пострадавших достигло 56, все они работали в местном Мостотресте. По предварительной информации, причиной отравления стали некачественные макароны.

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