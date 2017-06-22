Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Работавший под видом сауны бордель ликвидировали на юго-востоке Москвы

Происшествия
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

Сотрудники полиции ликвидировали притон для занятия проституцией, который обнаружили в районе Печатники на юго-востоке Москвы. Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Работало заведение под видом сауны в отдельно стоящем здании на улице Гурьянова. В результате рейда была задержана молодая девушка из ближнего зарубежья.

Также сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого организатора притона — 32-летнюю москвичку, которая выполняла в заведении обязанности администратора. В отношении нее возбуждено уголовное дело об организации занятия проституцией.

В мае на юго-востоке столицы был ликвидирован притон, располагавшийся в квартире жилого дома на улице Авиаконструктора Миля. Он работал под видом массажного салона. Там полицейские задержали шесть приезжих девушек в возрасте от 18 до 27 лет.

Читайте также
Самое читаемое
Васильева-управдом и «Кольцо всевластия»
Самые смешные и странные новости недели от МОСЛЕНТЫ
Cегодня
Артефакты фортепианостроения
Создатель «Приюта роялей» — о выставке дореволюционных инструментов в Музее Москвы
Cегодня
Правда и вымысел: Нескучный сад
Ожившие статуи, "Пиковая дама" и государь в минеральных спа
24 июня
Великое переселение домов
Как инженер Гендель в Москве догонял и перегонял Америку
24 июня
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter