Работавший под видом сауны бордель ликвидировали на юго-востоке Москвы

Сотрудники полиции ликвидировали притон для занятия проституцией, который обнаружили в районе Печатники на юго-востоке Москвы. Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Работало заведение под видом сауны в отдельно стоящем здании на улице Гурьянова. В результате рейда была задержана молодая девушка из ближнего зарубежья.

Также сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого организатора притона — 32-летнюю москвичку, которая выполняла в заведении обязанности администратора. В отношении нее возбуждено уголовное дело об организации занятия проституцией.

В мае на юго-востоке столицы был ликвидирован притон, располагавшийся в квартире жилого дома на улице Авиаконструктора Миля. Он работал под видом массажного салона. Там полицейские задержали шесть приезжих девушек в возрасте от 18 до 27 лет.