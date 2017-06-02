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Ректор ГИТИСа опроверг информацию о получении тяжелых травм в ДТП

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Ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) и театральный критик Григорий Заславский опроверг информацию о том, что получил серьезные травмы в результате ДТП. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщает РИА Новости.

«Неделю назад я действительно попал в ДТП, но слава богу, никаких серьезных травм не получил – только небольшие ушибы. Тем не менее, это время я пробыл в больнице, но сейчас чувствую себя хорошо и завтра выписываюсь», – отметил он.

При этом ранее сообщалось, что Заславского госпитализировали после аварии на пересечении 5-й улицы Ямского Поля и улицы Правды в Беговом районе Москвы с переломами грудных позвонков.

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