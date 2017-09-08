Ревнивый мужчина застрелил подругу в Москве

В Москве задержали мужчину, застрелившего женщину на юго-востоке города. Об этом сообщает в среду, 13 сентября, столичное управление Следственного комитета России.

По его информации, 40-летний мужчина по меньшей мере пять раз выстрелил в ранее знакомую женщину 1985 года рождения. От полученных травм она скончалась на месте. Это произошло днем в среду вблизи жилых домов на улице Коломенская.

Подозреваемый в ходе допроса пояснил, что пошел на преступление из-за ревности. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Отмечается, что следователи изъяли у него две единицы огнестрельного оружия.

Как рассказала «Ленте.ру» официальный представитель столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова, мужчина поругался с возлюбленной вечером 12 сентября. В ходе ссоры она заявила ему, что переспала с другим, после чего ушла. Также возбуждено дело о незаконном обороте огнестрельного оружия.

В августе в Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек, чьи тела ранее были обнаружены в коллекторе на западе города. Житель столицы 1981 года рождения пояснил, что смертельные раны потерпевшим он нанес в ходе конфликта, который возник между ними на почве ревности к общей знакомой.