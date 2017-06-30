Сбившую байкера в Москве девушку отправили под домашний арест

Юлия Дубовцева, сбившая байкера на Кутузовском проспекте в Москве, отправлена под домашний арест, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Никулинского суда столицы Алена Самоходкина в субботу, 1 июля.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Авария произошла в ночь с 25 на 26 июня. Автомобиль Mercedes на большой скорости сбил байкера, однако вскоре после ДТП зацепил остановку и вылетел в кювет. Изначально в совершении преступления подозревался владелец машины, 20-летний студент МГИМО Аркадий Смелов, который сидел за рулем в момент прибытия полиции. При этом молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

Позже в МВД сообщили, что в момент аварии за рулем сидела девушка, однако ДТП спровоцировал именно Смелов, сидевший на пассажирском сидении и отвлекавший водителя. Ранее суд арестовал его до 26 августа, а руководство МГИМО принесло соболезнования родным байкера, отметив при этом, что принимать административные меры в отношении Смелова пока рано.

Погибший мотоциклист Аркадий Дымов учился в МАДИ и возглавлял местный мотоклуб MADImoto. После его гибели около нескольких десятков байкеров съехались к зданию МГИМО и потребовали объективного расследования аварии.