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Семь граждан Китая упали с эскалатора в метро Москвы при попытке сделать селфи

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Семь туристов из Китая упали с эскалатора в столичной подземке. Об этом в четверг, 15 июня, агентству «Москва» сообщил руководитель пресс-службы УВД на столичном метрополитене Алексей Мышляев.

Инцидент произошел на станции «Площадь Революции». Одна из туристок, находясь на эскалаторе, потеряла сознание и при падении задела остальных членов группы. На место прибыли врачи скорой, которые осмотрели пострадавших. Двое граждан Китая получили черепно-мозговые травмы, остальные — ушибы, растяжения и ссадины, одному из туристов медицинская помощь не потребовалась.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что китайцы упали с эскалатора, пытаясь сделать селфи.

Метро продолжает работать в штатном режиме.

Ранее в марте на одной из строек на юге Москвы подросток разбился, упав с башенного крана. По данным полиции, забрался туда молодой человек, чтобы сделать эффектный снимок для социальных сетей.

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