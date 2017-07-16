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Сотрудники дорожного патруля ЦОДД спасли застрявшего в ограждении на ТТК кота

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Сотрудники патруля Центра организации дорожного движения (ЦОДД) спасли кота, застрявшего в ограждении на Третьем транспортном кольце (ТТК). Об этом в понедельник, 17 июля, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.

«Патрулируя участок Третьего транспортного кольца сегодня утром на улице Беговая, экипаж заметил какой-то объект на разделительном ограждении. При ближайшем рассмотрении объектом оказался кот породы мейн-кун, который в этом ограждении застрял», — говорится в сообщении.

Сотрудники дорожного патруля извлекли кота и перевезли в безопасное место. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Представители ЦОДД связались с владельцами животного, которые скоро заберут его домой.

В ноябре 2016 года сообщалось, что сотрудники столичного главка МЧС спасли собаку, тонувшую в пруду на юго-западе Москвы.

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