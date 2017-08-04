Убийство совладельца океанариума в Москве готовилось несколько дней

Убийца совладельца и генерального директора московского океанариума в «Крокус-Сити» Андрея Чернова готовился к преступлению несколько дней, сообщается в Telegram-канале паблика Mash в субботу, 5 августа.

Как утверждают источники издания, киллер не оставил улик или свидетелей и не попал ни на одну камеру наружного наблюдения. Отмечается, что убийца совершил пять выстрелов.

По факту убийства бизнесмена уже возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте столичного следственного управления Следственного комитета. Следствие установило, что преступление было совершено утром в пятницу, 4 августа, на территории Суворовского парка. Убийца сделал не менее шести выстрелов, бизнесмен скончался на месте.

Ранее сообщалось, что тело бизнесмена нашла местная жительница. Бизнесмен был одет в спортивную форму, он получил четыре пули в грудь и одну в голову. Следователи уже провели обыски в съемной квартире Чернова, где он проживал вместе с супругой. Женщина рассказала, что угроз ее мужу не поступало.