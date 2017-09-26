Водители с арматурой устроили драку на юго-востоке Москвы

Водители, вооруженные арматурой, устроили драку на проезжей части на юго-востоке Москвы, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 2 октября. Инцидент попал на видео.

Конфликт между автомобилистами произошел неподалеку от станции метро «Жулебино» из-за образовавшегося на дороге затора. Как видно на кадрах записи, опубликованной очевидцами в соцсетях, несколько мужчин сначала вступают в словесную перепалку, а затем набрасываются друг на друга с кулаками. Один из участников конфликта при этом достает из машины арматуру и пытается ударить ею своих соперников.

Спустя некоторое время водители покинули место происшествия.

В мае в ходе дорожного конфликта в районе «Москва-Сити» автомобилист напал на другого водителя с топором. Он разбил стекло в его машине, а затем брызнул мужчине в лицо из баллончика и скрылся в неизвестном направлении.