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Податливый грабитель ушел из банка ни с чем

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Вооруженный налетчик напал на отделение банка в столице, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе столичного управления МВД в понедельник, 6 ноября.

Уточняется, что инцидент произошел на северо-востоке города на улице Академика Королева. Злоумышленник угрожал сотрудникам отделения предметом, похожим на пистолет, и требовал отдать ему деньги. Однако, получив отказ, он скрылся. Пострадавших в результате попытки ограбления нет.

Полиция ведет розыск нападавшего.

В начале сентября работники и посетители отделения банка в Москве предотвратили ограбление. Неизвестный в маске зашел в банк на Большой Семеновской улице и, угрожая всем присутствующим расправой, потребовал отдать ему деньги. Клиенты и работники отделения оказали ему активное сопротивление, и мужчина убежал с места происшествия, ничего и не взяв.

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