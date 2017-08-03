Врач наркодиспансера отдала мошеннику 320 тысяч рублей за снятие злых чар

Сотрудница одного из столичных наркодиспансеров заплатила 320 тысяч рублей мошеннику, который пообещал снять с нее проклятие. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказала полиции потерпевшая, 69-летняя москвичка, работающая врачом-инфекционистом, на бульваре Дмитрия Донского на юго-западе столицы к ней подошел незнакомый мужчина. Он представился колдуном, заявил, что на женщине лежит проклятие, и предложил избавить ее от злых чар за вознаграждение.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полиция ищет подозреваемого.

Ранее в августе мошенница выманила более 2,6 миллиона рублей у 82-летней пенсионерки в районе Кунцево на западе столицы, пообещав избавить ее от проклятия.