Чертаново окунулось в Средневековье

В Чертаново запечатлели реконструкцию средневекового сражения. Ролик опубликован в Telegram-канале «Московские новости».

Как видно на кадрах, на занесенной снегом площадке несколько десятков мужчин с предметами, издали похожими на длинные топоры, и щитами наступают друг на друга, выстроившись в шеренги.

Чертаново, густонаселенный московский жилой район, ведет историю от одноименной деревни, первое упоминание которой датируется 1654 годом. В средние века на этой территории жили славянские племена вятичей. Район был местом действия более чем в 14 фильмах, также там обедал известный футболист Кака.