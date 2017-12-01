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Москвичей покатают на хаски

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У москвичей появится возможность покататься на собачьих упряжках в рамках фестиваля «Мой дом — Москва». Об этом рассказала журналистам генеральный директор образовательного комплекса «Воробьевы горы» Ирина Сивцова, передает агентство «Москва».

«Это будет спортивный праздник национальных видов спорта, например, катание на хаски. У нас также будут дедушки Морозы разных национальностей», — отметила Сивцова.

Московский детский фестиваль национальных культур «Мой дом — Москва» пройдет 16 декабря на Воробьевых горах. В его рамках планируется провести большую новогоднюю программу. Она включает в себя праздничный концерт, детскую дискотеку, анимацию, а также мастер-классы, аквагрим и стилистические фотозоны.

В ноябре столичные власти обнародовали программу новогодних праздников в Москве. Основные мероприятия пройдут в центре города.

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