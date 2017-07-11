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Глава «Мосгортранса» предложил кидать в него камни из-за выделенных полос

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Глава «Мосгортранса» Евгений Михайлов призвал всех недовольных созданием в столице выделенных полос для общественного транспорта «бросать камни» в него как инициатора подобных нововведений. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» в четверг, 28 сентября.

«Это в меня надо кидаться камнями, потому что я и мои коллеги (...) — мы являемся теми инициаторами во многом, которые настаивают и обращаются в департамент транспорта с идеями о введении тех или иных выделенных полос», — заявил он.

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Михайлов подчеркнул, что это не только вопрос пробок, но и вопрос скорости движения общественного транспорта. Он добавил, что его беспокоит комфорт и безопасность пешеходов, в том числе выходящих на проезжую часть для посадки в трамвай.

«Как автомобилиста, который в свободное время едет на автомобиле, меня беспокоит скорость меня в потоке. Но как руководителя Мосгортранса меня скорость движения в этом плане не беспокоит. Как вегетарианца не беспокоят проблемы мясной промышленности», — добавил Михайлов.

В начале сентября сообщалось, что на 14 улицах Москвы появятся шесть новых выделенных полос. Они пройдут через Старую, Новую, Славянскую и Лубянскую площади, а также через Лубянский проезд, по проспекту Мира, от Садового до Третьего транспортного кольца, по Баррикадной улице, по Верхней и Нижней Радищевским улицам, по Николоямской улице, по улице Житной на участке от улицы Мытной до Калужской площади и улице Коровий Вал, а также по Сретенке и Большой Лубянке.

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