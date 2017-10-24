Кольца с функцией карты «Тройка» поступили в продажу

Керамические кольца с функцией карты Тройка появились в продаже в понедельник, 30 октября. Об этом МОСЛЕНТЕ сообщил первый заместитель начальника Московского метрополитена по клиентской работе и стратегическому развитию Роман Латыпов.

Первый тираж составит 500 штук. Дальнейшие объемы выпуска колец будут зависеть от спроса. Приобрести их можно на стойке Живое общение на станции «Пушкинская» и в магазине сувениров на «Маяковской». Сначала будут доступны только черный цвет и два размера — 17 и 21.

Поскольку кольцо — это не обычный проездной билет, а сувенирный продукт и украшение, себестоимость карты в таком виде выше, пояснил Роман Латыпов. Стоимость кольца- Тройки составит 2200 рублей.