«Мы предлагали восстановить эти каретные сараи»

10 тысяч владений внутри Садового

4 декабря прошлого года мы с коллегами отмечали 30-летие создания «17-й мастерской». Через нее прошли очень многие известные сейчас эксперты, возглавляющие исследовательские центры. И все, что осталось от когда-то могучего коллектива в 80 человек - это мы, двенадцать сотрудников «Центра культурных исследований и экспертиз».

Изначально мы были «бригадой искусствоведов» в составе мастерской Владимира Яковлевича Либсона при архитектурно-строительном институте «Моспроект – 3». Это была старейшая реставрационная мастерская в Москве, созданная в 1948 году для проведения работ в Кремле. Потом количество объектов расширилось и искусствоведов со всех бригад объединили в одну. Именно оттуда выросло такое отношение к каждому историческому зданию, когда любая сторожка для нас, - как признанный памятник архитектуры.

За эти годы мы с коллегами обследовали более 400 кварталов в пределах Садового кольца, 10 тысяч владений, каждое из которых может состоять из одного дома, а может - из трех. В любой такой работе содержатся: фотографии фасадов на момент исследования, исторические виды и планы с приложением архивных чертежей, перечень владельцев, список использованных архивов вплоть до XVII века. Дата строительства сохранившегося здания, архитектор, заказчик – полная информация. Поначалу с нами еще ходили инженеры, которые описывали состояние помещений.

Книксон

Первым объектом нашего комплексного исследования стали Волхонка и Китай-город. Мы все отфотографировали, изучили в архивах, описали. Стоило нам закончить работу, как практически вся Волхонка, почти весь квартал, примыкающий к Кремлю, был снесен. Объяснили это мерами безопасности: в мае 1972-го во время официального визита в СССР там должен был проехать Никсон. Последствия были катастрофические: осталось только одно угловое здание, открылись зады домов, которых раньше никто не видел, потому что перед ними был фронт застройки. В народе этот правительственный жест назвали «Книксоном».

Когда все это на моих глазах произошло, я совершенно по-новому посмотрела на нашу работу. И решила ее не бросать, в надежде, что многие здания удастся спасти, а снесенное, может быть, когда-то и восстановят.

Помню, как я - тогда еще второкурсница, простая чертежница с зарплатой 60 рублей, стала писать в графе предложения/примечания: «Рекомендуется к постановке на гос. охрану». И до сих пор я те же самые слова пишу в заключение экспертизы то по одному, то по другому объекту, который мы описывали еще в начале 1970-х. У меня стаж – скоро уже 50 лет будет, я теперь – признанный эксперт. Надо было пройти такой путь, чтобы писать эту фразу, уже имея на это полное право.