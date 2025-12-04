Один квартал — три поколения:

В таких кварталах до 60-70% жителей регулярно общаются с соседями, что снижает уровень стресса, создавая комфортные добрососедские отношения. Развитая инфраструктура позволит всего за 10-15 минут добраться до ближайшего магазина, школы, детского сада или фитнес-центра. Это значительно сэкономит время, снизит зависимость от автотранспорта, позволив больше времени уделять семье и решать текущие бытовые вопросы. По данным психологов, жители семейных кварталов оценивают уровень своего комфорта на 7-8 баллов из 10, в то время как в менее благоустроенных районах столицы эта цифра может опускаться до 4-5 баллов. В современной Москве проект «Символ» девелопера «Донстрой» предлагает своим резидентам сценарии жизни, принятые в лучших семейных кварталах мегаполисов мира, комфортные для любого возраста.

«Зеленая река»: среда для счастливого детства

Научные работы, проведенные Американской психологической ассоциацией, подчеркивают важность «зеленых» и безопасных пространств для психического благополучия и физического развития детей. В то же время популярные статьи в области детской психологии Л.С. Выготского подчеркивают роль комфортной социальной среды в когнитивном и личностном развитии. Они вырабатываются во время взаимодействия подрастающего поколения друг с другом во время игр и занятий спортом. В проекте «Символ» для юных резидентов в просторных дворах-садах организованы детские и спортивные площадки. Не менее интересным для подростков станет посещение парка «Зеленая река», чье «русло» протянулось на два километра через все кварталы проекта.