Один квартал — три поколения:почему семьи выбирают «Символ» для себя, детей, и родителей
Курс на семейные ценности
Сегодня выбор жителей столицы, стремящихся, чтобы они сами, их дети и родители жили в комфортных условиях, все чаще останавливается на покупке квартиры в семейном квартале. Это целая экосистема, где каждый элемент направлен на создание удобной, безопасной и развивающей среды для каждого члена семьи. Жителей таких кварталов объединяет желание создать общее пространство, где приоритетом являются семейные ценности, здания корпусов окружают дворы-сады и благоустроенные парки, а инфраструктура позволяет, не тратя лишнее время решать все бытовые вопросы. Цифры статистики также говорят в пользу выбора жизни в семейном квартале. Резиденты жилых проектов, где не менее 20-30% территории отведено под зеленые зоны и общественные пространства, в среднем на 10-15% чаще занимаются спортом или гуляют. Закрытые дворы, отсутствие сквозного автомобильного движения, видеонаблюдение, умное освещение – формируют чувство психологической безопасности, где дети могут свободно играть, родители – работать в коворкинге, а представители старшего поколения наслаждаться комфортным отдыхом.
В таких кварталах до 60-70% жителей регулярно общаются с соседями, что снижает уровень стресса, создавая комфортные добрососедские отношения. Развитая инфраструктура позволит всего за 10-15 минут добраться до ближайшего магазина, школы, детского сада или фитнес-центра. Это значительно сэкономит время, снизит зависимость от автотранспорта, позволив больше времени уделять семье и решать текущие бытовые вопросы. По данным психологов, жители семейных кварталов оценивают уровень своего комфорта на 7-8 баллов из 10, в то время как в менее благоустроенных районах столицы эта цифра может опускаться до 4-5 баллов. В современной Москве проект «Символ» девелопера «Донстрой» предлагает своим резидентам сценарии жизни, принятые в лучших семейных кварталах мегаполисов мира, комфортные для любого возраста.
«Зеленая река»: среда для счастливого детства
Научные работы, проведенные Американской психологической ассоциацией, подчеркивают важность «зеленых» и безопасных пространств для психического благополучия и физического развития детей. В то же время популярные статьи в области детской психологии Л.С. Выготского подчеркивают роль комфортной социальной среды в когнитивном и личностном развитии. Они вырабатываются во время взаимодействия подрастающего поколения друг с другом во время игр и занятий спортом. В проекте «Символ» для юных резидентов в просторных дворах-садах организованы детские и спортивные площадки. Не менее интересным для подростков станет посещение парка «Зеленая река», чье «русло» протянулось на два километра через все кварталы проекта.
На территории парка, чей дизайн-код был разработан британскими бюро LDA Design и UHA London, обустроены развивающие игровые зоны для разных возрастов юных резидентов «Символа». Немного в отдалении от главного «русла» органично расположились островки с обустроенными местами для спорта и активного досуга. Особой популярностью у молодежи пользуются площадки для стритбола, мини-футбола, скейт-парк, а также беговые и велодорожки. В зимнее время юные жители проекта смогут с удовольствием провести время на катках, а семейные праздники и ярмарки на площадях оставят незабываемые позитивные воспоминания на долгие годы.
Безопасность и комфорт: выбор успешных людей
Особые пожелания для жизни в семейных кварталах предъявляют представители среднего возраста, приобретающие квартиры для себя и своих близких - детей и родителей. Наибольшее внимание при этом уделяется безопасности и надежности жилья, удобным планировкам квартир, инновационным технологиям и благоприятной экологии. В проекте «Символ» представлены квартиры площадью от 24 до 118 кв.м. с высокими потолками до 3,7 метров. При желании можно выбрать апартаменты с просторными террасами или ванными с окнами.
Для удобства владельцев квартир в кварталах «Символа» оборудованы удобные коворкинги, фитнес-румы, лаунж-зоны, а для самых маленьких — детские клубы и репетиторские. Высокий уровень безопасности и приватности обеспечивают современные системы видеонаблюдения. Под зорким оком интеллектуальных камер видеонаблюдения находятся общественные зоны и площадь внутренних дворов. Попасть на территорию корпусов проекта можно, используя смарт-карту или смартфон, а гости или курьеры должны будут связаться с владельцем квартиры по домофону или через консьержа.
Высокий уровень экологической безопасности подтвержден исследованиями компании Eco Standard group. Квалифицированные специалисты провели замеры химического анализа воздуха и уровня шума, изучили радиационную обстановку и уровень электромагнитного излучения. Полученные данные не только не превысили допустимых норм, но в отдельных случаях оказались значительно ниже них. Химический анализ воздуха показал, что содержание диоксида азота, оксида углерода на территории кварталов «Символа» и парка «Зеленая река» ниже предельно допустимой концентрации более чем в 12 раз.
Благородное окружение и культурный досуг: удобство для старшего поколения
Выбирая жилье для своей семьи, жители столицы особое внимание уделяют заботе о старшем поколении. Для людей в этом возрасте необходимы спокойствие, удобные дворы и зеленые зоны, а также близость магазинов и объектов для культурного досуга. В проекте «Символ» для резидентов предусмотрены уютные дворы-сады с подогреваемыми лавочками и возможностью зарядки гаджетов. На территории «Символа» все объекты инфраструктуры расположены в шаговой доступности.
За несколько минут можно неспешным шагом прогуляться до продуктового магазина или аптеки, посетить любимое кафе с несколькими сортами кофе и горячей выпечкой или спуститься в парк «Зеленая река». Любителям культурного досуга будет интересно посетить Андроников монастырь, дачу Строганова на Яузе, старинные и уютные парки Лефортовский и Андроньевский, а также модные арт-пространства «Кристалл», Artplay и «Винзавод». Все кварталы проекта «Символ»: «Смелость», «Свобода», «Независимость», «Искренность», «Достоинство», «Гордость» и «Вдохновение» органично сочетают в себе потребности и преференции, важные для жителей всех возрастов. Вне зависимости от того, сколько лет резиденту «Символа» — пять, сорок или шестьдесят — для него продуман комфортный сценарий досуга. Жить в «Символе» так же комфортно, как в любящей семье среди близких людей.
