Военная авиация, как и другое оружие массового поражения, получила свое развитие в ходе Первой мировой войны. Сейчас это невозможно представить, но изначально летчики-истребители пытались нанести урон противнику с помощью обычного личного оружия. Правда, в воздухе оно оказалось совершенно бесполезным. Метод тарана самолета врага также показал свою несостоятельность: чаще всего падали оба самолета, и пилоты гибли.

В Первую мировую появились и первые авиационные бомбы. Больше всего пострадали от них европейские города, в том числе Лондон, который немецкие цепеллины бомбили в сентябре 1915 года. Эта операция была впоследствии признана самой удачной бомбардировкой той войны.