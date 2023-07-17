Как Москва защищена от ракетного удара
Время, в которое мы живем, нельзя назвать спокойным и мирным. Многие задумываются об угрозе открытой атаки по российской столице, в том числе с помощью беспилотников. Но даже если что-то подобное произойдет, у города есть способы защититься, недаром американские военные эксперты называют Москву самой недосягаемой для боевых ракет столицей в мире. «Мослента» выясняла, как над городом появился купол ПВО-ПРО, что такое два кольца противовоздушной обороны и как защищена Москва от нападения с воздуха сегодня.
Когда городам потребовалось ПВО?
Военная авиация, как и другое оружие массового поражения, получила свое развитие в ходе Первой мировой войны. Сейчас это невозможно представить, но изначально летчики-истребители пытались нанести урон противнику с помощью обычного личного оружия. Правда, в воздухе оно оказалось совершенно бесполезным. Метод тарана самолета врага также показал свою несостоятельность: чаще всего падали оба самолета, и пилоты гибли.
В Первую мировую появились и первые авиационные бомбы. Больше всего пострадали от них европейские города, в том числе Лондон, который немецкие цепеллины бомбили в сентябре 1915 года. Эта операция была впоследствии признана самой удачной бомбардировкой той войны.
Была и попытка бомбардировки Санкт-Петербурга. Два немецких цепеллина выдвинулись с этой целью в направлении российской столицы, но один из них был сбит, а другой развернулся и отправился обратно на базу.
Главное — именно в Первую мировую стало понятно, что война теперь будет идти по-другому, а крупным городам, особенно столицам, необходимо защищаться от ударов с воздуха. Тогда появились первые зенитные установки, чтобы сбивать самолеты противника еще на подступах к позициям войск и стратегически важным точкам на карте.
Когда ПВО появилось в Москве?
История защиты Москвы от воздушных атак началась практически сразу после того, как большевики снова сделали ее столицей, — во время Гражданской войны.
— В то время в нее входили 28 истребителей и автозенитная батарея, — приводит «Вечерняя Москва» слова кандидата исторических наук, преподавателя МГУ Виктора Трефилова. — На расстоянии 100-150 километров от города располагались наблюдательные посты.
Эти посты были размещены на крышах различных строений. Правило было одно: ставить наблюдателей как можно выше. Сами они вражеские самолеты сбивать не могли, но передавали сигнал в центр о возможной атаке, и навстречу противнику вылетали самолеты. Отряды летчиков-истребителей также размещались в ближнем Подмосковье. С земли их поддерживали зенитные установки. Задачей было не сбить вражеские самолеты, а заставить их улететь, не позволить им опуститься ниже двух тысяч метров — только с такой высоты в то время можно было более-менее точно попасть в цель.
Какой была противовоздушная оборона Москвы во время Великой Отечественной войны?
Когда мы вспоминаем о Великой Отечественной войне, рассказ об авианалетах на Москву неизбежен. У города до сих пор остались шрамы от фашистских бомб. Но реальность в том, что если бы не отличная для своего времени система ПВО, все было бы намного страшнее.
Перед началом войны защиту от авиации противника, развернутую в Москве, признавали эталонной во всем мире. Она включала в себя 1044 зенитных орудия и 336 установок счетверенных пулеметов. Столицу защищали 11 авиационных полков, на балансе у которых было 602 истребителя. Небо освещали 600 прожекторов. Было в Москве и 124 аэростата заграждения.
Город бомбили с лета 1941 по 1943 год. Но все удары не приносили нужного Гитлеру эффекта. Так, еще в самом начале войны на Москву было направлено 220 немецких бомбардировщиков, на борту у которых было более сотни тонн фугасных бомб и 45 тысяч бомб зажигательных. В итоге большинство самолетов люфтваффе просто не долетели до границ города, а два десятка были сбиты. Но это немецкое командование не остановило.
Впрочем, превратить город в руины, несмотря на все усилия, так и не удалось. К началу 1942 года к столице прорвались 229 вражеских самолетов, которые сумели нанести ей известный ущерб. За это время бомбить Москву вылетало 7146 немецких бомбардировщиков. Тысячи и тысячи просто не достигли своей цели. В июне 1943 года на город упала последняя бомба.
Почему потребовалась принципиально новая противоракетная оборона?
Вторая Мировая война закончилась, но мир оказался на грани еще более страшного конфликта — ядерного. Американский самолет Энола Гэй и бомба «Малыш» на его борту, сброшенная на Хиросиму еще до официального окончания военных действий, наглядно показали всему человечеству, что мир теперь живет по-новому. Вскоре началась холодная война, появились знаменитые Часы Судного дня.
Для СССР это означало постановку новой задачи перед всей системой противовоздушной обороны. Теперь нужны были оборонительные средства, способные отбить удар такой военной авиации, которой располагали на тот момент США. Это означало, что зенитные установки уходят в прошлое. Новое вооружение должно было уничтожать как снаряды, так и сами вражеские самолеты на высоте более 20 километров. При этом цель должна была быть сбита, даже если находится за две сотни километров от противовоздушного орудия.
Когда появились кольца противоракетной обороны вокруг Москвы?
В середине 1950-х годов вокруг столицы появились так называемы кольца ПВО. Во-первых, город теперь охраняли 56 специальных полков противовоздушной обороны. В их распоряжении было 3400 пусковых установок С-25 «Беркут». На тот момент это был оружие принципиально нового поколения. По заявлениям генералитета, теперь столичные войска могли в один момент расправиться сразу с тысячей самолетов противника. При этом на каждый пришлось бы по три ракеты типа В-300. Для верности.
Новое вооружение снабдили радиолокаторами Б-200. Один приходился на 60 стартовых стволов, стоящих от него на расстоянии менее пяти километров. Для того чтобы у военных был доступ к этим установкам, были построены специальные дороги в нескольких десятках километров от Москвы. В народе их почти сразу прозвали бетонками. Позже их заасфальтировали и позволили проезжать по ним в том числе и гражданским автомобилям.
Так возникли два кольца столичной противовоздушной обороны. Этот принцип размещения орудий сохранился до сих пор, но сами орудия с момента их первого появления прошли долгий процесс эволюции. Сегодняшние возможности столичных военных далеко ушли от изначальных показателей.
Почему противоракетная оборона развернута только над Москвой?
Казалось бы, в защите от авиаударов, в своеобразном противоракетном зонтике нуждается любой более-менее крупный российский город, особенно если в нем сосредоточены стратегически важные производства. Но по-настоящему под защитой находятся только Москва и Санкт-Петербург, причем у последнего щит все же заметно слабее.
Причина такого положения дел — не банальная нехватка ресурсов и не озабоченность властей только своей безопасностью, как иногда думают люди. Все дело в договоре о ядерном разоружении.
Договор об ограничении систем противоракетной обороны был подписан СССР и США еще в 1972 году. Потом это соглашение неоднократно обновлялось, количество ядерных боеголовок снижалось по обе стороны Атлантики, пока в начале XXI века американское правительство не приняло решение выйти из него в одностороннем порядке. Тогда ситуацию объяснили слишком серьезной для продолжения разоружения террористической угрозой.
Россия обязательств по этому договору не нарушала. Но, в соответствии с одним из его положений, смогла полноценно проработать систему ПВО-ПРО только над одним городом — столицей. Зато сегодня американские эксперты журнала The National Interest называют Москву самым защищенным от ядерного удара городом в мире.
Как Москва защищена от нападения с воздуха сегодня?
За время, прошедшее после Второй мировой, а потом и официального финала холодной войны, многие военные части, задачей которых была охрана воздушного пространства Москвы, были переформированы или упразднены. Но на уровень защиты города это не повлияло.
Сегодня войска противовоздушной и противоракетной обороны входят в состав Воздушно-космических сил России. Это отдельное подразделение, которое называется Войска ПВО-ПРО ВКС РФ. В распоряжении военных находится самое современное российское вооружение.
Тонкости его конструкции и работы — военная тайна, но некоторую общую информацию Министерство обороны России все же предоставило для общего доступа. Так, мы знаем, что сегодня взяты на вооружение противоракетные комплексы А-135 и 53Т6. Также военные располагают зенитно-ракетными комплексами С-400 «Триумф» и С-300 «Фаворит» и зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1».
На базе российских войск ПВО-ПРО также находятся новейшие приборы обнаружения противника, в том числе радиолокационные станции 55Ж6М «Небо-М», 39Н6 «Каста-2Е2» и другие. Их задача — дать информацию о потенциальном противнике, пока он находится далеко от границ государства и его можно ликвидировать еще на подступах к границам и столице.
Что такое противоракетный комплекс «Триумф»?
Зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» — главный щит Москвы от удара с воздуха, если верить информации из открытых источников. Именно это оружие составляет основу столичной ПВО и ПРО.
На свой пост «Триумф» заступил еще в 2007 году. Надо отдать ему должное: он может находить потенциальные цели на расстоянии в 600 километров, а на дистанции в 400 километров — точно попадать по ним и уничтожать.
У С-400 есть возможность управлять самыми разными комплексами, включенными в единую систему обороны. Среди них и С-300 «Фаворит», и орудия типа «Панцирь», «Тор» и другие. Они, как правило, позволяют быстро справиться с небольшими целями. «Триумф» также может дезориентировать вражеские летательные аппараты — он имитирует спутник GPS и отправляет им неверные координаты. Он может и просто заглушить навигационный сигнал.
Если говорить о тактических баллистических ракетах, С-400 расправится с ними без проблем, как только они окажутся на дистанции в 60 километров. При этом разработчики и военное командование заявляют об эффективности комплекса и против гиперзвуковых ракет. Скорость первых составляет 4,8 километра в секунду, вторых — 6 километров в секунду.
С успехом комплекс может отработать даже по тем аппаратам, которые умеют летать очень низко, например, на высоте от пяти метров. Самолеты, способные скрываться от радиолокаторов, «Триумф» тоже видит.
Есть ли слабые места у ПВО-ПРО Москвы?
К сожалению, межконтинентальные баллистические ракеты комплекс С-400 «Тиумф» не отражает. Но это не повод для беспокойства. Уже два года на защите Москвы стоят комплексы С-500 «Прометей».
Это оружие обнаруживает и уничтожает цели не только в атмосфере Земли, но и за ее пределами. Как раз оно способно отразить атаку межконтинентальных баллистических ракет и сбить спутники, идущие по низким орбитам.
«Прометей» оснащен радаром нового поколения «Енисей». Это устройство распознает объекты в ближайшем к нам космосе. Его «зрение» работает на расстоянии до двух тысяч километров. Также, по словам командования, он видит самолеты, созданные с применением технологии «стелс».
Комплексы противовоздушной и противоракетной обороны сейчас снова появляются по всей Москве. Еще зимой пользователи сети публиковали видео их размещения в том числе и на крышах домов. Фото и видео зафиксировали установки, например, на здании Минобороны России и ГУ МВД по Москве. Их задача — борьба с беспилотниками.
Также москвичи заметили в городе мобильные радиолокационные станции. Они должны помогать системе ПВО в обнаружении потенциального противника. По словам военных, вся техника проверена боевыми условиями. Защита города от ракетного удара усиливается. На сегодняшний день московские войска ПВО-ПРО способны отразить в том числе и удары знаменитых ракет Storm Shadow.