Как приватизировать квартиру в Москве в 2023 году?

В «Законе о приватизации» прописан и ответ на вопрос: кто может претендовать на получение права собственности на квартиру, отданную в пользование по договору социального найма. Важно учесть, что другим категориям граждан приватизировать московскую жилплощадь не удастся.

Приватизация доступна только гражданам России. Ни один иностранный гражданин, сколько бы он ни прожил в Москве, ничего приватизировать в этом городе не может.

Второе обязательное условие — ваша квартира должна принадлежать не вам, а Москве. При этом вы должны пользоваться своим жильем по договору социального найма.

Третье условие — вы решили приватизировать жилплощадь впервые в жизни. Даже если вы таким способом получили когда-то квартиру в другом конце страны, это не имеет значения. Правом приватизации можно воспользоваться только один раз. Приватизировали квартиру в Магадане? К сожалению, даже если у вас появится возможность повторить эту процедуру в Москве, права на нее уже не будет.

Но важно отметить, что это ограничение не распространяется на детей. К примеру, ваши родители приватизировали квартиру, когда вам было восемь лет. Таким образом вы стали одним из собственников жилплощади. Ваше право на самостоятельную приватизацию при этом сохраняется. Полная дееспособность в нашей стране наступает в 18 лет, а до этого времени все решения за детей и подростков, как правило, принимают родители или попечители. Законодатели это учли.