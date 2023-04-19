Как приватизировать квартиру в Москве в 2023 году?Пошаговая инструкция по получению права собственности на вашу недвижимость
Казалось бы, закон «О приватизации» действует уже более 30 лет, и все столичные квартиры уже обрели своих собственников. Но это не так. И сегодня сотни людей в столице пользуются жильем на условиях социального найма, решая для себя непростой вопрос: приватизировать квартиру или нет. Если вы стоите перед таким выбором и не знаете, с чего начать процесс перехода права собственности на вашу жилплощадь от города Москвы непосредственно в ваши руки, вам поможет пошаговая инструкция, которую составила «Мослента».
Можно ли приватизировать квартиру в Москве?
Ответ прост — можно. Но только один раз. Еще в июле 1991 года в силу вступил федеральный закон «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации». За последующие 30 лет он несколько раз дополнялся и пересматривался. Но, несмотря ни на что, отменен не был.
Сегодня этот закон позволяет каждому россиянину приватизировать жилье, которым он пользуется по договору социального найма. Это значит, что государство готово передать жилплощадь из государственного или муниципального жилищного фонда тому, кто действительно в нем проживает. Ограничение у закона одно — такой договор передачи жилого помещения в собственность можно заключить только один раз в жизни. Приватизировать еще одну квартиру, находящуюся в госсобственности, уже не получится.
Кто может приватизировать квартиру в Москве?
В «Законе о приватизации» прописан и ответ на вопрос: кто может претендовать на получение права собственности на квартиру, отданную в пользование по договору социального найма. Важно учесть, что другим категориям граждан приватизировать московскую жилплощадь не удастся.
Приватизация доступна только гражданам России. Ни один иностранный гражданин, сколько бы он ни прожил в Москве, ничего приватизировать в этом городе не может.
Второе обязательное условие — ваша квартира должна принадлежать не вам, а Москве. При этом вы должны пользоваться своим жильем по договору социального найма.
Третье условие — вы решили приватизировать жилплощадь впервые в жизни. Даже если вы таким способом получили когда-то квартиру в другом конце страны, это не имеет значения. Правом приватизации можно воспользоваться только один раз. Приватизировали квартиру в Магадане? К сожалению, даже если у вас появится возможность повторить эту процедуру в Москве, права на нее уже не будет.
Но важно отметить, что это ограничение не распространяется на детей. К примеру, ваши родители приватизировали квартиру, когда вам было восемь лет. Таким образом вы стали одним из собственников жилплощади. Ваше право на самостоятельную приватизацию при этом сохраняется. Полная дееспособность в нашей стране наступает в 18 лет, а до этого времени все решения за детей и подростков, как правило, принимают родители или попечители. Законодатели это учли.
Также приватизация невозможна без письменного согласия всех жильцов квартиры, на которую вы хотите оформить право собственности. При этом получить его нужно не только от совершеннолетних и полностью дееспособных жильцов, но и от подростков от 14 до 18 лет, которые живут вместе с вами. Последние уже обладают частичной дееспособностью, поэтому их мнение должно быть обязательно учтено.
Какие документы понадобятся, чтобы приватизировать квартиру в Москве?
Приватизация — процесс сложный, поэтому требует довольно обширного пакета документов. Помимо собственно заявления о передаче жилого помещения из государственного или муниципального жилищного фонда в вашу собственность, потребуется ваш паспорт и паспорта или свидетельства о рождении всех людей, проживающих в этой квартире.
Заявление можно подать как в режиме онлайн, так и лично. В последнем случае вам нужно прийти в ближайший центр «Мои документы».
Необходимо также документально подтвердить ваше право пользования квартирой, которую вы хотите приватизировать. Для этого вам потребуется договор социального найма, а также, при наличии, допсоглашение к нему — в случае его заключения до 1 августа 2015 года.
Также для приватизации квартиры в Москве вам потребуется выписка из домовой книги. В ней должен быть отражен период с 21 июля 1991 года. Если выписку из домовой книги получить по каким-то причинам не удается, необходимо посоветоваться со специалистами, например, в центре «Мои документы», и предоставить другой документ, обладающий той же юридической силой.
Придется подтвердить документально и тот факт, что вы еще ни разу в жизни не приватизировали жилье. При этом потребуется не только соответствующая справка от уполномоченного органа, но и документ о том, что этот орган имеет право выдавать вам эту справку.
И последнее — письменное согласие на приватизацию всех жильцов квартиры, включая подростков от 14 до 18 лет.
Подробное описание документов, которые потребуются вам для приватизации квартиры в Москве, можно найти на портале mos.ru.
При этом перечень нельзя считать исчерпывающим. Жизненные ситуации могут быть самыми разными. Прежде чем одобрить ваше заявление на приватизацию, власти города могут потребовать и другие документы. Этот вопрос решается в индивидуальном порядке после предоставления обязательного пакета.
Как подать документы на приватизацию квартиры в Москве?
Если вы собрали весь обязательный пакет документов, чтобы приватизировать квартиру в Москве, необходимо передать его уполномоченным госорганам. Это можно сделать несколькими способами.
Во-первых, вы можете подать документы, не выходя из дома. Для этого нужно воспользоваться специальной функцией на портале mos.ru. При этом вы самостоятельно можете выбрать способ, которым будет заключен договор передачи жилого помещения в собственность. Он может быть как классическим, то есть заключенным на бумаге, так и электронным.
Если вы решите, что бумага всегда надежнее, придется посетить ближайший центр «Мои документы». Если же вы доверяете новым технологиям, а ходить по инстанциям нет ни желания, ни времени, тогда выбирайте электронный вариант. В этом случае договор будет выслан вам через личный кабинет на портале мэра и правительства Москвы. Подписать его можно будет с помощью электронной подписи.
Если вы не хотите подавать документы онлайн, вам нужно обратиться в центр «Мои документы». Его сотрудники сделают все необходимое, чтобы процесс приватизации квартиры в Москве прошел как можно быстрее и надежнее.
Отследить все, что происходит с вашим заявлением на приватизацию, можно с помощью портала mos.ru. Для этого вам потребуется номер вашего обращения.
В какие сроки принимается решение о приватизации квартиры в Москве?
Если ваше заявление зарегистрировано и все документы приняты уполномоченным органом в работу, остается только ждать. Срок ответа на ваше обращение — 46 рабочих дней. В течение этого времени вам должны передать один из следующих документов.
Если все прошло успешно, вы получите договор передачи жилого помещения в собственность. У него обязательно будет отметка о госрегитрации перехода права собственности на вашу квартиру от города Москвы непосредственно к вам. Оригинал зарегистрированного договора необходимо получить лично. Его могут передать вам либо в центре «Мои документы», либо отправив заказным письмом.
Также в указанный срок вы можете получить уведомление о переходе к вам права собственности на квартиру.
Если же что-то пошло не так, например, потребовались дополнительные документы или вскрылись обстоятельства, препятствующие приватизации, вам придет отказ в приватизации. Его также пришлют либо по почте, либо передадут из рук в руки в центре «Мои документы». Также решение об отказе может быть отправлено вам в ваш личный кабинет на портале mos.ru.
Какую квартиру не получится приватизировать в Москве?
Одна из главных причин отказа в приватизации жилья — заявление на бесплатную передачу в собственность граждан жилья, которое передано быть не может.
В законе есть ряд ограничений. Например, квартиры в домах, находящихся в аварийном состоянии, приватизированы быть не могут. Если ваш дом признали аварийным, придется сначала дождаться расселения, получить новую квартиру на условиях социального найма и уже после этого задумываться о приватизации жилья в Москве.
Не получится приватизировать и комнату в общежитии. По условиям, выдвинутым законодателями, такие помещения в собственность граждан не передаются.
Квартиры в закрытых военных городках также невозможно получить в собственность. Подобным жильем распоряжается исключительно ведомство, на балансе которого оно находится.
Если вы пытаетесь приватизировать служебную квартиру в сельской местности, важно понимать: это возможно только в случае, если она находится в фонде совхоза или другого равного ему сельхозпредприятия. Во всех остальных случаях вам в приватизации откажут.
Куда обратиться за консультацией по приватизации квартиры в Москве?
Приватизация квартиры в Москве — вопрос непростой и во многом индивидуальный. Все положения, приведенные выше, относятся к общему случаю и обязательны в любой ситуации. Но у каждого москвича, столкнувшегося с необходимостью перевести жилье, принадлежащее городу, в личную собственность, будут свои нюансы.
Чтобы разобрать каждую конкретную ситуацию, можно и нужно обратиться за разъяснениями к специалистам. Так, вы можете записаться на прием и получить консультацию в службе одного окна Департамента городского имущества Москвы. Запись осуществляется, к примеру, на портале mos.ru.
Большинство вопросов можно также обсудить, позвонив на горячую линию Департамента: +7 (495) 777-77-77. Операторы работают ежедневно, но могут проконсультировать только по общим положениям закона «О приватизации» и его применению непосредственно в Москве. Профильные специалисты также готовы оказать вам всю необходимую поддержку, но работают они по расписанию. Ознакомиться с графиком можно здесь.
Узнать подробнее обо всех возможностях изменить свои жилищные условия в лучшую сторону можно на странице Департамента городского имущества Москвы.