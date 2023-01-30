«Вся процедура займет 20 минут». Как столичные врачи спасают пациентов от рака печени?

Разумеется, далеко не каждый, кто пьет алкоголь, заболеет раком печени, но риск начинает увеличиваться даже при небольшом количестве алкоголя. Таким образом, чем меньше вы пьете, тем ниже риск.

«Алкоголь уничтожает клетки, негативно воздействует на них, вызывает воспаление печеночной ткани, отсюда большое число мутаций и значительно больший риск развития злокачественной опухоли печени», – подчеркивает врач.