«Вся процедура займет 20 минут». Как столичные врачи спасают пациентов от рака печени?
Злоупотребление алкоголем, к сожалению, все еще остается элементом любого праздничного застолья, да и каждую пятницу бары и рестораны и сейчас заполнены людьми, которые не ограничиваются парой чашечек кофе или фруктовым соком. Именно алкоголь — главный фактор риска развития рака печени. О том, как защитить себя от тяжелого заболевания и излечиться от него, если все же поставлен диагноз, «Мосленте» рассказал главный хирург «СМ-Клиники», профессор, доктор медицинских наук, врач-онколог, хирург высшей категории Рашид Кузеев.
Как алкоголь влияет на общее состояние организма?
Разумеется, далеко не каждый, кто пьет алкоголь, заболеет раком печени, но риск начинает увеличиваться даже при небольшом количестве алкоголя. Таким образом, чем меньше вы пьете, тем ниже риск.
«Алкоголь уничтожает клетки, негативно воздействует на них, вызывает воспаление печеночной ткани, отсюда большое число мутаций и значительно больший риск развития злокачественной опухоли печени», – подчеркивает врач.
Как сказывается злоупотребление алкоголем на печени?
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Злоупотребление алкоголем очень токсично для печени. Оно может вызвать ее необратимое повреждение – цирроз, который, в свою очередь, является самым большим фактором риска развития гепатоцеллюлярной карциномы, наиболее распространенного типа рака печени. Другими факторами риска являются хронический гепатит В или С и неалкогольная жировая болезнь печени, которая также может привести к циррозу.
В 2012 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подсчитала, что употребление алкоголя является причиной 50% всех смертей от цирроза печени и 12% смертей от рака печени во всем мире.
Какие симптомы могут говорить о раке печени?
Симптомов онкологического заболевания множество, но основными можно назвать неожиданную и значительную потерю веса, слабый или отсутствующий аппетит, а также появление чувства сытости даже после очень небольших приемов пищи. Также опасение должны вызвать тошнота и рвота в течение двух и более дней, боль в животе или отек тканей, появление уплотнения в виде шишки в правой части живота.
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К подобным симптомам также относятся зуд, желтуха, то есть пожелтение кожи и белков глаз, а также необъяснимое чувство усталости.
Какие типы рака печени выделяют специалисты?
Следует различать типы рака печени. Он может быть первичным – это непосредственно опухоль, растущая из клеток печени, и вторичным – в данном случае мы говорим о метастазах, появляющихся в печени при раке других органов.
Обычно в своей практике мы сталкиваемся именно со вторичным раком печени – он возникает в 25-30 раз чаще, чем первичный. И оба они требуют немедленного лечения – как правило, хирургического в сочетании с лекарственной терапией.
Как сегодня лечат рак печени?
Современная медицина располагает возможностью вылечить гепатоцеллюлярный рак без проведения серьезный операции (при наличии соответствующих показаний). Это микроволновая абляция опухоли, МВА — малотравматичный, метод, позволяющий уничтожить опухоль печени, как первичную, так и вторичную без длительной, тяжелой операции.
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Воздействие на опухоль и метастазы происходит с помощью электрического тока частотой 2000-3000 Гц, который подается на специальный электрод, подключенный к небольшому прибору. Для точности действий хирурги используют ультразвуковой контроль. Ткани опухоли нагреваются до 120-150 C°, в результате такого воздействия они разрушаются. Вся процедура занимает не более 20 минут.
Конечно, большую роль в борьбе с болезнью играет и образ жизни пациента. Диета, отказ от алкоголя и курения позволяют ускорить процессы восстановления нормальной структуры печеночной ткани и сократить сроки реабилитации.