Депутат Госдумы попала в московскую пробку и взбесилась

Депутат Госдумы Оксана Пушкина резко высказалась в Twitter из-за пробки на Можайском шоссе в районе одноименного московского парка.

Она обратилась к ГИБДД, указав соответствующий хештег. «Что происходит? 40 минут стоим! Люди выходят из машин и, уже не стесняясь, справляют нужду», — написала Пушкина.

Сервис «Яндекс.Пробки» на 14:50 оценивает пробки на столичных дорогах в семь баллов. По его прогнозу, к 17:00 они достигнут девяти баллов.

Аналогичная ситуация складывается в городе начиная с 17 декабря, ее объясняют близостью Нового года.