«А на свадьбе в коммуналке гуляло больше сотни человек…» Как жила и чему радовалась послевоенная московская Мещанка

«Директор школы был фронтовиком»

В 1941 году, когда началась война, авиационный завод, где работал мой отец, эвакуировали в Горький (сегодня Нижний Новгород —прим. «Мосленты»). Там я родился, а в 1946-м родители вернулись в Москву. Район, где мы жили, сейчас называется Мещанский. Проспект Мира тогда назывался 1-й Мещанской улицей, всего их было четыре: сейчас это улицы Гиляровского, Щепкина и Мещанская. Рядом с метро «Проспект Мира» есть такой Протопоповский переулок. После революции, в эпоху богоборчества, он стал Безбожным переулком. Там я жил и учился.

Во всей округе дома были двухэтажными и деревянными, кроме тех, которые стояли в самом начале Безбожного переулка на углу с метро. Вниз, под горку, на пересечении с Каланчевской улицей находилась моя школа. Когда я там учился, она называлась школой №1 Октябрьской железной дороги. Предполагалось, что в ней будут учиться дети железнодорожников.