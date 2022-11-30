«Единственной достопримечательностью здесь был ларек с квасом». Как на месте садов и свинарников построили целый район

В своем доме я успела пожить в трех подъездах. Когда мне было пять лет, родители предприняли попытку переехать на полгода в Кузьминки, но в итоге вернулись в тот же двор в Медведково. Когда мне было 13 лет, мама и папа развелись, и втроем с мамой и сестрой мы на два года уехали на Автозаводскую. Там мы постоянно возвращались к мыслям, что в Медведково очень хорошо, спокойно и зелено. Мы знали всех соседей, любили наш парк, Яузу — тогда в ней еще можно было купаться. У нас не было дачи, но в Медведково можно были выйти из дома, пройти три минуты и оказаться в парке. В новом районе этого уюта и ощущения дома не было. Мы с мамой тосковали два года, а затем вернулись обратно, уже в третий подъезд.

За 38 лет в Медведково выросли деревья, правда, многие вырубили при благоустройстве Яузы и дворов. Из кусочка дикой природы, где были протоптаны тропинки и можно было поваляться на траве с книжкой, набережная превратилась в променадную зону с деревянными настилами и сценой. Теперь это место больше подходит не для пикников, а для катания на самокате.