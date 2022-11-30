«Единственной достопримечательностью здесь был ларек с квасом». Как на месте садов и свинарников построили целый район
Когда-то здесь была деревня — фруктовые сады, деревянные дома, свинарники и курятники. В 1960-м году ее включили в состав Москвы и дали району название — Медведково. Но окончательно она пропала только в 80-х, когда на ее месте появились новые панельные многоэтажки. Разделенный на две части — Северное и Южное Медведково — район начал развиваться только в 2000-х. По словам местных жителей, еще в 90-х тут даже магазинов нормальных не было. Как живется здесь сегодня, «Мосленте» рассказали сами москвичи.
«На месте домов был свинарник»
Анастасия Емельянова, 40 лет, прожила в районе 38 лет
Я живу в Медведково с 1984 года. Приехала я сюда из района Аэропорта, когда мои родители купили квартиру в местном кооперативном доме. Мне было всего два года. На тот момент это были хорошие квартиры в новой серии панелек П-44. Тогда существовала только одна организация, куда, имея деньги, можно было обратиться за покупкой недвижимости. Родителям предложили на выбор — Медведково и еще один район на юге Москвы. Но во втором случае планировка была хуже, здесь же мы приобрели шикарную по тем меркам «трешку».
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
В 1984 году на месте наших домов был свинарник — в прямом смысле этого слова. Все было не облагорожено. Помню, что во втором классе мне задали сочинение на тему «Достопримечательности моего района». Тогда, в 1992 году, здесь настолько ничего не было, что в итоге я написала про пивной ларек с квасом.
И я, и мои дети всегда любили парк «Яуза» — когда-то там был песчаный спуск к воде. Огромным удовольствием было приходить туда и строить замки из песка. Но пляж засыпали, и мой младший ребенок его уже не застал. Когда Яуза была кусочком дикой природы, у нас водились нутрии, было много уток и другой живности.
В своем доме я успела пожить в трех подъездах. Когда мне было пять лет, родители предприняли попытку переехать на полгода в Кузьминки, но в итоге вернулись в тот же двор в Медведково. Когда мне было 13 лет, мама и папа развелись, и втроем с мамой и сестрой мы на два года уехали на Автозаводскую. Там мы постоянно возвращались к мыслям, что в Медведково очень хорошо, спокойно и зелено. Мы знали всех соседей, любили наш парк, Яузу — тогда в ней еще можно было купаться. У нас не было дачи, но в Медведково можно были выйти из дома, пройти три минуты и оказаться в парке. В новом районе этого уюта и ощущения дома не было. Мы с мамой тосковали два года, а затем вернулись обратно, уже в третий подъезд.
За 38 лет в Медведково выросли деревья, правда, многие вырубили при благоустройстве Яузы и дворов. Из кусочка дикой природы, где были протоптаны тропинки и можно было поваляться на траве с книжкой, набережная превратилась в променадную зону с деревянными настилами и сценой. Теперь это место больше подходит не для пикников, а для катания на самокате.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
В плане инфраструктуры Медведково — это обычный «спальник», который я просто люблю. Как родителей, которых не выбирают. Здесь огромная беда с парковками, машины после сноса гаражей ставить стало некуда. Но, вроде бы на их месте должны построить парковку, на которую мы очень надеемся.
К сожалению, у Яузы не хватает пандусов для инвалидов и мам с колясками.
А еще из района исчезли маленькие магазинчики, поэтому у метро нет ни одной торговой точки, куда можно заскочить, купить воды в дорогу или перекусить. Рыночек, где мы брали мясо и овощи, тоже закрылся, а ближайшая ярмарка находится далеко — в Лосиноостровском. Год или два назад в моем дворе открыли продуктовый магазин, но до этого даже за хлебом приходилось идти десять минут пешком.
Торговый центр в Медведково есть, но он крохотный, толком там ничего нет. Мне кажется, хорошо бы было сделать у метро супермаркет или, как в советское время, дом быта, куда можно зайти за продуктами. Еще в Северном Медведково мало секций для детей, но в Южном — дела с этим обстоят получше. Зато в районе действительно много школ и детских садов.
Среди изменений к лучшему — запущенные до метро автобусы. Время ожидания на остановке сократилось. По сравнению с 90-ми, это небо и земля. Много лет из Северного Медведково можно было доехать до метро на одном-единственном автобусе, который ходил плохо. За последние лет восемь или десять добираться стало значительно удобнее.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Медведково — моя малая родина. Пусть я родилась в другом месте, но именно здесь играла в дворовой песочнице, а потом в этом же дворе росли трое моих детей. Они учились кататься на велосипеде на тех же дорожках, что и я, гуляли по тому же парку. Думаю, здесь же будут гулять и мои внуки. Моему сердцу это очень дорого. В ближайшее время мне предстоит покупка квартиры, и в идеале она должна находиться в нашем доме или микрорайоне. Возможно, это моя особенность как человека, но мне очень важно это место. За последние 20 лет отсюда разъехалась половина наших соседей, несколько раз менялась инфраструктура, но только здесь я — дома.
«Можно было поиграть в морской бой и спустить все деньги»
Алексей Смирнов, 50 лет, прожил в районе 10 лет
Я родился в Медведково и прожил там первые 10 лет своей жизни. Еще до моего появления на свет родителей переселили сюда из деревянных домов в Марьиной Роще. Уже потом маме дали квартиру на юге Москвы.
В моем детстве здесь уже стояли высотные дома, но при этом рядом находилась деревня. Там была колонка с водой, куда мы бегали попить. Интересные ощущения — я как будто жил одновременно в городе и за его пределами.
С друзьями мы катались на плотах на реке Чермянке, отталкиваясь шестом, как в фильме про Тома Сойера. Там же стояли две бочки, на которые можно было прыгнуть с тарзанки. В небольшом медведковском пруду мы ловили рыбу. Но купаться ездили на Клязьму или на Джамгаровку (Джамгаровский пруд — «Мослента») — у нас окунуться было негде.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Зимой, когда замерзала вода, пруд чистили и делили на две части. На одной мы катались на коньках, на другой — играли в хоккей. Помню, что хоккейные коробки стояли почти в каждом дворе. Зимой дворники помогали нам делать «ледяные избы» — домики, похожие на эскимосские иглу. Внутри они были похожи на лабиринт, а сверху делалась горка. Домики чем-то красили, заливали водой, лед замерзал и получались замки — цветные и пятнистые.
В моей школе снимали кусочек фильма «Гостьи из будущего» — тот, где Алиса прыгает из окна. В этот день я находился на продленке, мы с ребятами играли в футбол на улице. К нам присоединились мужчины, видимо, из съемочной группы — рассказали, что снимали тут фильм про девочку из будущего и спросили нас, читали ли мы Кира Булычева.
За кинотеатром «Арктика» находился парк с игровыми автоматами, где можно было поиграть в морской или воздушный бой и спустить все деньги. Одна сессия стоила 15 копеек, почти столько же, сколько завтрак в школе. А на Полярной улице находился знаменитый универмаг «Дом мебели» — прототип сегодняшних магазинов IKEA. Внутри он был оформлен в виде отдельных комнаток с полным внутренним убранством, куда можно было заходить. Школьниками мы ходили туда поглазеть. В общем, с Медведково у меня связаны самые теплые детские воспоминания.
«Больше никогда в жизни плохо не думала и не говорила»
Наталья Владимирова, 76 лет, прожила в Медведково 42 года
Наш дом в Медведково возвели в олимпиадный 1980 год. Мой муж, что называется, «центровой» — всю свою жизнь он провел в самом центре Москвы, в районе института Склифосовского, Колхозной площади, Астраханского и Безбожного переулков. Когда после свадьбы я переехала к нему из родного Карачаевска, то была в ступоре: кругом машины, негде погулять с ребенком. Дети играли у забора, за которым находился морг научного института — это было самое тихое место. У нас были две комнаты в четырехкомнатной коммуналке, что тоже меня напрягало. Я уговорила мужа приобрести квартиру где-нибудь, где потише и почище воздух.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Тогда купить трехкомнатную квартиру на небольшую семью было практически невозможно, но нам это удалось. Муж работал в известном министерстве, и у меня была приятельница, которая заведовала этим вопросом. Она мне рассказала, что в Медведково строятся хорошие дома с квартирами, где есть кухни по 12 метров. Дом действительно удачно и быстро возвели, и мы въехали.
В 1980-х в Медведково была деревня, которую мы еще застали. Район был озелененный, у новостроек сразу высадили вишни, березы, клены и каштаны. Посаженный тогда каштан сейчас дотянулся до высоты седьмого этажа. В противоположную сторону от наших домов находился совхоз со свинарниками. К моменту нашего переезда деревенские дома уже снесли, но остались сады. Река Яуза была очень замусоренная. В пойме реки остался яблоневый сад от деревни, у берега были протоптанные тропиночки. Гулять ходили туда, деваться была некуда, но там ничего не было: ни фонарей, ни туалетов, ни лавочек.
В торговом центре у нашего дома находился последний в Москве магазин «Березка». Когда его уже построили, остальные — закрыли, а универмаг в Медведково проработал меньше полугода. Но товары там были очень хорошие, никакой необходимости ездить в центр не было. У меня до сих пор остались сапоги, которые я купила в том магазине. А еще у нас в районе находился универмаг «Дом мебели», один из двух в Москве. Туда съезжались со всего города. Внутри были отделы: гостиные, спальни и кухни. Югославская мебель из этого универмага стоит у нас до сих пор в гостиной. А старую кухню оттуда мы увезли на дачу.
Стройка вокруг шла очень долго, подход к нашему дому никак не могли привести в порядок. От трамвайной остановки до подъезда приходилось идти через котлован по качающейся доске. Я очень хорошо помню историю, когда я села в трамвай, а передо мной совершенно пьяный мужик вцепился в поручни. Я не люблю пьяных, поэтому в голове у меня крутилось только одно: «Свинья». Мы с мужиком вышли на одной остановке, он выпал из трамвая и пошел к этому котловану. Я смотрела на него и думала, что сейчас он упадет, а я с сумками его не вытащу. В итоге он прошел, а я упала. Это было для меня таким уроком, что я больше никогда в жизни ни про кого плохо не думаю и не говорю.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
С 1980-х по 2000-е годы преображение района шло медленно. Дома строились, но они были типовыми. Транспорт прибавлялся, но не очень. С начала нулевых процесс пошел быстро. Прибавилось много новых маршрутов, начали открываться магазины. Пойма реки Яузы стала самым большим по площади парком в Европе. Там и площадки, и тренажеры, и гамаки, и кафе, — чего только нет. Все оборудовано прекрасно. Вдоль реки плавают выдры, гуси и утки. Рядом есть прекрасная музыкальная школа, бывшая хоровая студия «Весна» под руководством Попова. Когда-то она ютились на задворках кинотеатра «Полярный», а потом школе отвели большую территорию. Дети оттуда выступают по всем странам, еще два года назад в Медведково можно было встретить «Икарусы» с провожающими воспитанников родителями.
Медведково находится на месте бывшего имения Пожарских, тут с XVII века сохранилась очень красивая Церковь Покрова Богородицы. За ней построили огромный спортивный комплекс с хоккейной коробкой, футбольным полем и бассейном. Всю прошлую зиму я ходила туда по абонементу.
Сейчас с транспортом в районе стало очень хорошо. До метро до сих пор ходит один трамвай, зато автобусов и электробусов — штук 15. Когда я иду от дома к остановке и вижу подъезжающий трамвай, то даже не ускоряю ход, потому что через минуту приедет что-нибудь еще. Раньше от нашего дома до метро нужно было проехать одну остановка на общественном транспорте, а сейчас — две. Но зато тогда казалось, что ехать очень далеко, да и народу в салон набивалось многовато.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Самый любимый мой отрезок жизни в Медведково — начало 1990-х. Я поняла, что этот район комфортный для жизни. Рядом уже были школа, две поликлиники, библиотека, магазины, спортплощадки, и это было удобно. Детям не приходилось ездить на занятия далеко. Удобно было добираться куда-то на транспорте. Для прогулок шикарных мест не было, но все-таки у нас была Яуза: не такая благоустроенная, как сейчас, но все же. Но изменилось все, безусловно, в лучшую сторону.
«Каждый мужчина — выживший мальчик»
Юрий Ибрагимов, 51 год, прожил в районе 19 лет
Я переехал в Медведково вместе с семьей в 1981 году. До этого мы жили в коммунальной квартире, и в какой-то момент мои родители вступили в кооператив, что было необычно для советского времени. Там была своя процедура, не зависящая от денег и пожеланий — только от наличия квартиры в определенном районе. Так мы и переехали в Медведково.
Тогда район был чем-то вроде Новой Москвы — окраиной, которая только осваивалась. Конечной станцией подземки была «ВДНХ», дальше поезда не ходили. Единственной связью с метро были трамвайные пути, дорога занимала около получаса. Около церкви находилась деревня Медведково с лесом и остатками деревянных домов, которые еще не успели снести. Во дворах сидели мужчины, которые играли в шахматы и домино. Школа, куда я ходил, была в яблоневом саду.
Район возводился прямо при нас. Огромные территории и дикий лес впечатляли детей. У каждого ребенка ведь есть какая-то вера в свой особый мир, и Медведково позволяло этим фантазиям реализовываться. Помню несколько зим, когда пустырь, где сейчас находится музыкальная школа, заносило снегом метра на полтора, и мы делали там подземные норы с кучей комнат. Вообще, тогда вместо домов везде были пустыри под застройку. Есть такой анекдот о том, что каждый мужчина — это выживший мальчик. К моим детским воспоминаниям это подходит как нельзя лучше. Однажды мы с друзьями пришли к стройке на углу Полярной и Заповедной улиц, залезли на третий этаж и прыгали с балкона на балкон. Тогда это казалось очень весело.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Во время уроков физкультуры мы ходили кататься на лыжах в лес. Лыжи тогда были дефицитным товаром, и родители старались не давать их детям лишний раз. Как-то среди школьников прошел слух, что в районе строился магазин, и рабочие оставили после себя полозья под стекла. В ширину они были около десяти сантиметров. Мы отправились на стройку, насобирали этих полозьев и загнули их в кипятке — получились лыжи. На них мы вставали без всякий креплений и носились с горок, устраивали целые соревнования.
Медведково — спальный район, но очень неплохой. В последние годы он стал более цивилизованным. Раньше проезд Дежнева был более тихим, а сейчас это большая шумная улица.
Мне нравилось, что когда-то Медведково было будто бы закрытым и удаленным местом. Сейчас там появилась инфраструктура, который раньше не было, рядом находится метро, есть благоустроенный парк поблизости. Стандартные панельные дома в 2010-х начали сносить ради новой застройки. Отношусь к этому нормально, потому что планировки и качество старых домов мне не очень нравились.
В 2000-х годах я перебрался в район Коньково, на это повлияло в том числе юношеское желание уехать подальше от родителей. Если судить абстрактно, то Медведково и Коньково более-менее одинаковы. Школьные воспоминания у меня остались очень светлые — нет каких-то грустных моментов. Некоторые люди моего возраста про свое детство любят рассказывать истории типа «я ходил в школу пешком по шесть часов через лес», но у меня ничего такого не было.
Чем заняться в Медведково?
Инфраструктура:
Крупных торговых центров в Медведково нет, но в районе представлены практически все известные продуктовые сети: «Пятерочка», «Магнит», «Перекресток», «Дикси», «Билла» и «Да!». С советских времен в Медведково сохранились универмаги «Дом мебели» на Полярной улице и «Дом книги» в Заревом проезде.
В Ясном проезде находится основанный в 1994 году детский приют «Уэйверли Хаус», который в 1995 году посетила с визитом принцесса Диана.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Достопримечательностью района считается Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Медведково с уникальной архитектурой.
Где погулять?
Для прогулок подойдут поймы рек Яуза и Чермянка, Медведковский лесопарк, часть территории Хлебниковского лесопарка в пределах МКАД, сквер по Олонецкому проезду, сквер имени 50-летия ВЛКСМ.
Где поесть и выпить?
В районе работают сетевые заведения на любой вкус: «Бургер Кинг», «Вкусно — и точка», «Алло! Пицца», «Тануки», «Додо Пицца», «Генацвале», «Сытый Лось», «Теремок». В пойме реки Яузы открыто несколько кофеен.