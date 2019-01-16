Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Москва возглавила рейтинг электронных правительств ООН

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Москва возглавила рейтинг электронных правительств ООН. Об этом говорится в докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ) Всемирной организации.

Для составления этого рейтинга эксперты создали индекс местного онлайн-обслуживания (ИМОО). Он охватывает технические и содержательные аспекты веб-сайтов города/муниципалитета, а также качество предоставления электронных услуг и инициативы по повышению электронного участия через портал.

Российская столица вошла в группу «очень высокого уровня», соответствуя 55 показателям из 60 анализирующихся. Москва опередила Кейптаун и Таллин, занявшие второе и третье места (по 53 показателя). Также в десятке оказались Лондон, Париж, Сидней, Амстердам, Сеул, Рим и Варшава.

В июле 2018 года глава ВТБ Андрей Костин анонсировал, что все информационные сервисы столицы, в том числе оплата коммунальных услуг, вызов такси или покупка билетов в театры будут объединены в одно приложение «Мой умный город».

Самое читаемое
Как проектируют идеальную улицу
Лучшие книги по урбанистике и архитектуре на МОСЛЕНТЕ
21 января
«Это как с очень красивой женщиной переспать»
Истории москвичей, бегающих марафоны в Париже, Пизе, Барселоне и Вене
23 января
«Жена не ругалась, но ревновала сильно»
Художник решил год рисовать свою жизнь. Но не смог остановиться
25 января
«По вечерам кухня была эпическим зрелищем»
Москвич слепил из пластилина коммунальную квартиру своего детства
22 января
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter