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Москвичам рассказали о трудах десятков тысяч коммунальщиков

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Все коммунальные предприятия и экстренные службы Москвы в праздничные дни работают в усиленном режиме. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, его цитирует портал правительства столицы.

По его словам, снег на улицах и во дворах расчищают более 40 тысяч рабочих, к уборке крыш привлекли около 12 тысяч кровельщиков. «Всего в работах задействовано порядка десяти тысяч единиц специальной и снеговывозящей техники», — сказал чиновник.

Последний сильный снегопад в Москве прошел в ночь на 4 марта. Он стал сильнейшим за последние 68 лет. В этот день выпало 12 миллиметров осадков, предыдущий рекорд для этого дня был зафиксирован в 1895 году и составлял 10,2 миллиметра.

В начале февраля в столице прошел один из сильнейших за последние 100 лет снегопадов. Его последствия устраняли в течение месяца.

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