Квартирная логика. Где купить недвижимость, чтобы получить максимальный инвестиционный доход?

В России не так уж много надежных вариантов для сохранения сбережений. И если население пользуется высокими ставками по депозитам и несет деньги в банки, значит, автоматически начинает формироваться отложенный спрос на жилье. Однако проценты по вкладам не могут вечно оставаться на такой немыслимой высоте, как сейчас, рано или поздно начнется снижение и тогда... «Значительная часть средств населения, скорее всего, вновь перетечет на рынок недвижимости», — считают аналитики рейтингового агентства АКРА. Их расчеты показывают, что в ближайшие год-полтора рост стоимости жилья гарантирован. А по оценкам девелоперов, до 2028 года у рынка недвижимости есть потенциал для роста на 35-40 процентов.

Выбираем жилье — как?

Цены на московскую недвижимость уже достаточно высоки. За такие деньги покупатель хочет получить качественное исполнение, современные планировки, хорошие материалы, удачное расположение, развитую инфраструктуру и нестандартные решения. Поэтому в ближайшее время будет расти спрос на жилье, которое может всем этим похвастать. Уже сегодня его инвестиционная привлекательность значительно выше, чем у безликих «панелек» времен СССР.