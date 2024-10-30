Квартирная логика. Где купить недвижимость, чтобы получить максимальный инвестиционный доход?
Одни из самых выгодных вложений
В 2024 году грандиозного обвала цен на квартиры не случилось. Вместо того чтобы упасть на 40 процентов, как обещали в Госдуме, они, наоборот, выросли — на 7 процентов, по оценкам Сбера. Это повышение вполне укладывается в среднестатистическую картину, ведь если посмотреть в долгосрочной перспективе, цены на разные типы квартир в Москве ежегодно увеличиваются на 5-15 процентов. Причем сейчас на рынке сложилась ситуация, которая может обеспечить гораздо большую доходность вложений в «кирпичики».
В России не так уж много надежных вариантов для сохранения сбережений. И если население пользуется высокими ставками по депозитам и несет деньги в банки, значит, автоматически начинает формироваться отложенный спрос на жилье. Однако проценты по вкладам не могут вечно оставаться на такой немыслимой высоте, как сейчас, рано или поздно начнется снижение и тогда... «Значительная часть средств населения, скорее всего, вновь перетечет на рынок недвижимости», — считают аналитики рейтингового агентства АКРА. Их расчеты показывают, что в ближайшие год-полтора рост стоимости жилья гарантирован. А по оценкам девелоперов, до 2028 года у рынка недвижимости есть потенциал для роста на 35-40 процентов.
Выбираем жилье — как?
Цены на московскую недвижимость уже достаточно высоки. За такие деньги покупатель хочет получить качественное исполнение, современные планировки, хорошие материалы, удачное расположение, развитую инфраструктуру и нестандартные решения. Поэтому в ближайшее время будет расти спрос на жилье, которое может всем этим похвастать. Уже сегодня его инвестиционная привлекательность значительно выше, чем у безликих «панелек» времен СССР.
Если сравнивать между собой новостройки, то наибольший интерес вызывают проекты в так называемом «срединном» поясе Москвы. Это районы, которые расположены очень близко к центру, но на достаточном расстоянии от «золотой мили», где находятся самые дорогие столичные ЖК.
На пике инвестиционной привлекательности — территории промзон, которые сегодня находятся в процессе реновации. Тысячи квадратных метров современного жилья сейчас строятся в исторических местах. У покупателей появляется возможность приобрести квартиры там, где когда-то вершилась судьба всей Российской империи. И этот шанс нельзя упускать.
Самым ярким из таких проектов по праву считается реорганизация промзоны «Серп и Молот» в Лефортово и строительство там жилищного кластера «Символ». Уже сегодня на месте старых цехов и заброшенных зданий появился целый город, где органично соседствуют самые разные форматы общественных объектов и жилой застройки. Общая площадь реновации составила 60 гектаров. Огромная территория, которая еще недавно считалась неблагополучной, буквально вернулась к жизни и расцвела новыми красками.
Проект «Символ» собрал множество престижных наград, включая «Лучший реализованный проект в области строительства 2019 года» конкурса Правительства Москвы, «Лучший городской дизайн» MUF Community Awards 2020, «Самый экологичный жилой комплекс бизнес-класса» Urban Awards 2020, «Выбор мам 2020» и «Лучший проект комплексного освоения территории» Urban Awards 2021.
Символ качества
Жилищный кластер «Символ» — это шесть непохожих друг на друга кварталов: «Вдохновение», «Достоинство», «Искренность», «Независимость», «Свобода» и «Смелость». Каждый из них воплощает свою философию и ценности. Например, бионическая архитектура «Вдохновения» формирует уютное пространство для жизни и общения. Вдоль квартала расположен променад с кафе, ресторанами и магазинами, — не нужно никуда ехать, чтобы отлично провести время. Квартал «Независимость» понравится тем, кто предпочитает свой маленький комфортный мир и узкий круг друзей. На крышах этих корпусов будут оборудованы места для работы и отдыха.
Всю территорию «Символа» пересекает парк «Зелёная река» площадью 10 гектаров, который был открыт еще в 2019 году и постепенно расширялся по мере возведения новых кварталов. Архитекторы ориентировались на особенности рельефа и естественные перепады высот, в результате зона отдыха действительно стала похожа на зеленую реку. В парке оборудованы детские и спортивные площадки, есть дорожки для прогулок, бега и катания на велосипеде, беседки, ярмарочные площадки и многое другое. Здесь же установлен знаменитый мост на опорах-чашах, который стал визитной карточкой всего проекта.
Большая часть корпусов уже построена, например, кварталы «Достоинство» и «Свобода» полностью сданы и заселены. В «Символе» уже открылись более 120 объектов коммерческой инфраструктуры. Есть все, что нужно для комфортной жизни: магазины, аптеки, фитнес-центры, рестораны, салоны красоты, химчистки и многое другое.
Особая гордость проекта — физико-математический лицей, который создан в партнерстве с МГТУ имени Баумана.
Символ будущего
«Символ» — это особый проект. Это представление о будущем, модель совершенного города, где каждый сможет жить счастливо и реализовать свои мечты. Будущее за уникальностью, архитектурными решениями, которые строятся вокруг потребностей разных людей и помогают каждому найти себя. «Донстрой» стремится создать разноплановое и самодостаточное пространство, где хочется жить. На счету компании за 30 лет успешной работы более 50 завершенных объектов — это свыше 6,1 миллиона квадратных метров недвижимости, амбициозные, высокотехнологичные и неординарные проекты: «Триумф-Палас», «Дом на Мосфильмовской», комплексы «Алые паруса», «Сердце столицы» и другие. Каждый проект компании — это исследование возможностей, которые открывают новые технологии, особую модель городской среды, новый уровень качества и комфорта для будущих жильцов.
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