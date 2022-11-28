«Летающие машины тоже будут, но — мало». Каким станет транспорт Москвы через 100 лет

Выбор сразу, без сомнения, пал на Москва-Сити. Во-первых, это самый динамично развивающийся транспортный хаб Москвы. Здесь расположены несколько станций метро, станция МЦК, рядом Москва-река, Третье транспортное кольцо, пространство для средств персональной мобильности. Во-вторых, он самый футуристичный с точки зрения внешнего облика.

«Вагончики и капсулы смогут прыгать с рельс на колеса»

Как в проекте представлен транспорт Москвы через 100 лет? И расскажите об основных изменениях, которые ждут район Москва-Сити?

Первое, что я должна сказать: «Вокруг Москва-Сити» показывает возможные сценарии развития. То есть это прогнозы, которые основаны на текущих исследованиях. Если говорить про транспорт, то на первое место выйдут энергоэффективные варианты: рельсовый и магнитный транспорт. По таким путям можно гонять грузы и людей без пробок, под управлением искусственного интеллекта.