«Летающие машины тоже будут, но — мало». Каким станет транспорт Москвы через 100 лет
В 2122 году станция метро «Международная» имеет все шансы стать «Межпланетной», в городе будет действовать капсульный электротранспорт, появятся стоянки для воздушных «автобусов» и такси… Музей транспорта Москвы открыл в пешеходной зоне Москва-Сити плакатную выставку, где на сгенерированных искусственным интеллектом иллюстрациях показано, как в XXII веке будут выглядеть Третье транспортное кольцо, Дорогомиловский тоннель и станции МЦК. «Мослента» узнала у директора музея Оксаны Бондаренко, на чем будут ездить и летать в столице через сто лет.
«Самый динамично развивающийся транспортный хаб»
Как появилась идея проекта?
В июле этого года мы запустили проект «Вокруг Хлебозавода», в котором рассказали о транспортной инфраструктуре, окружающей Хлебозавод на Новодмитровской улице. «Вокруг Москва-Сити» — продолжение этого проекта-исследования районов города. Он и про прошлое, и про настоящее, и про будущее транспорта в столице.
Плакатная выставка в Москва-Сити
Иллюстрация: Предоставлено Музеем транспорта Москвы
Важно отметить — нам впервые пришел на помощь искусственный интеллект: изображения на плакатах были сгенерированы нейросетью на основе наших прогнозов.
Почему вы выбрали именно этот район?
В следующем году мы представим новую масштабную выставку музея «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра» на ВДНХ. Темой одной из зон станет будущее города и транспорта. Вот мы и решили, что будет здорово показать какой-то новый район с точки зрения будущего.
Выбор сразу, без сомнения, пал на Москва-Сити. Во-первых, это самый динамично развивающийся транспортный хаб Москвы. Здесь расположены несколько станций метро, станция МЦК, рядом Москва-река, Третье транспортное кольцо, пространство для средств персональной мобильности. Во-вторых, он самый футуристичный с точки зрения внешнего облика.
«Вагончики и капсулы смогут прыгать с рельс на колеса»
Как в проекте представлен транспорт Москвы через 100 лет? И расскажите об основных изменениях, которые ждут район Москва-Сити?
Первое, что я должна сказать: «Вокруг Москва-Сити» показывает возможные сценарии развития. То есть это прогнозы, которые основаны на текущих исследованиях. Если говорить про транспорт, то на первое место выйдут энергоэффективные варианты: рельсовый и магнитный транспорт. По таким путям можно гонять грузы и людей без пробок, под управлением искусственного интеллекта.
Остановочный пункт Московского центрального кольца «Деловой центр»
Фото: Иллюстрация: Предоставлено Музеем транспорта Москвы
Летающие машины тоже будут, но мало: флаеры для скорой, грузовые дроны-строители, экспресс-курьеры, «летающие мотоциклы» — ховербайки для экстремалов.
Далее, весь транспорт может стать модульным. Все вагончики и капсулы будут сочетаться друг с другом, смогут без пересадки прыгать с рельс на колеса или на высотный лифт. А метро, МЦК и электрички перейдут на единый стандарт вагонов.
И главное, скорее всего, почти весь транспорт будет с компьютерным автопилотом. Мы сможем оставить в прошлом пробки и задержки в доставке, а сам автомобиль станет чем-то вроде жилья или рабочего кабинета. Один из самых интересных прогнозов заключается в том, что сами здания станут транспортом: мобильные дома-трансформеры смогут перемещаться согласно сезону, заодно оптимизируя выработку электричества от солнечных батарей и мини-ветряков.
Торгово-пешеходный мост «Багратион»
Фото: Иллюстрация: Предоставлено Музеем транспорта Москвы
Еще станет намного проще находить маршруты. Весь транспорт, вероятно, будет двигаться по требованию. Система сама выстроит каждому персональный маршрут, с бесшовными пересадками между поездом, электромобилем и капсулой-такси.
«Управлять погодой и растить еду прямо в городе»
Что вы можете сказать в целом о перспективах развития Москвы на ближайшие сто лет?
В первую очередь, люди и роботы будут жить рядом. Сегодня робот-доставщик, пересекающий улицу, для нас в диковинку, мы снимаем его, чтобы выложить в сети. Через 100 лет такая картина, следуя прогнозам, станет привычной.
Одни вещи будут печататься или готовиться прямо в вашем районе, на маленьких робофабриках, другие — доставляться робокурьерами по скоростным трубам, по тротуарам и по воздуху. Это касается и одежды, и техники, и еды.
Люди, живущие в другом городе, или те, кто входит в маломобильные группы населения, по мнению футурологов, смогут работать в столице через робота-аватара — тоже своего рода транспорт!
Дорогомиловский тоннель
Фото: Иллюстрация: Предоставлено Музеем транспорта Москвы
Мы сможем управлять погодой и растить еду прямо в городе благодаря вертикальным фермам. А еще помните, как стало прекрасно, когда город избавился от огромного количества рекламы на улицах?
В будущем реклама и вовсе уйдет в новый, виртуальный слой.
В смарт-очках мы сможем видеть гораздо больше, чем есть на улицах: от рекламы и указателей до стрит-арта и музыкальных шоу.
На чем вы основывали свои предположения?
Мы проанализировали десятки источников, в основном исследования, но двумя главными документами стали Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года и стратегия "Москва «Умный город — 2030»", где среди прочего приведены прогнозы футурологов.
Третье транспортное кольцо
Иллюстрация: Предоставлено Музеем транспорта Москвы
Подробнее о выставке «Вокруг Москва-Сити» можно узнать на сайте Музея транспорта Москвы.