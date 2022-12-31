Мальчик-рыба, город-алфавит и огромный заяц. Что и где можно увидеть на городском фестивале «Здесь и сейчас»
В Москве уже четыре месяца идет фестиваль «Здесь и сейчас», организованный в этом году парком «Зарядье». Важное новшество: объекты экспозиции размещаются в этот раз не в галереях и не в музейных залах, а прямо на улицах столицы. Причем не только в центре Москвы, но и в нескольких спальных районах города. Это принципиально важно, ведь увидеть экспонируемые в рамках фестиваля объекты теперь может максимальное количество москвичей и гостей столицы. О самых интересных художественных объектах, показываемых в рамках фестиваля, читайте в материале «Мосленты».
Портрет для сборки
Если задаться целью, то за один день можно увидеть все объекты фестиваля «Здесь и сейчас». Получится одновременно экскурсия по городу и знакомство с совриском — двойная польза.
Начать можно с объекта Александра Кашина у Дворца культуры «Капотня» в одноименном районе. Его «Портрет художника. Сборная модель» — угадайка для тех, кто хорошо знает современных авторов, и тех, кто хочет научиться понимать их творчество.
Фото: Фото: пресс-служба фестиваля «Здесь и сейчас»
Арт-объект состоит из нескольких панелей — фрагментов уже существующих произведений Джеффа Кунса, Александра Колдера и Ричарда Серра. Можно попробовать создать из них в своем воображении что-то новое.
Лунное кино
На крыше Культурного центра «Москворечье» (район Москворечье — Сабурово) появился самый трогательный объект фестиваля — «Лестница на Луну» Леонида Тишкова.
Фото: Фото: пресс-служба фестиваля «Здесь и сейчас»
Известный проект художника «Частная Луна» с 2003 года колесит по миру. В Москве есть несколько объектов этой серии — на Шелепихинской набережной и в парке Малевича. А теперь появился еще один — лестница на крыше культурного центра, с которой, кажется, рукой подать до неба.
Заячий сон
У входа в галерею «Беляево» (район Коньково) совсем недавно появился белоснежный «Заяц». Как будто сказочный персонаж вдруг перенесся со страниц книги на улицу и замер ненадолго.
Фото: Фото: пресс-служба фестиваля «Здесь и сейчас»
Свою скульптуру Тема Сюлев задумал ко дню рождения дочери Мии: заяц издавна считается символом возрождения и обращения к свету. Большой арт-объект воплощает родительскую любовь и нежность. Что же до наступающего года кролика — то совпадение совершенно случайное.
От А до Я
Бесконечный диалог ведут «Алфавитяне» Дианы Воуба с памятником конструктивизма братьев Весниных — Культурным центром ЗИЛ (район Южнопортовый).
Фото: Фото: пресс-служба фестиваля «Здесь и сейчас»
Здание в зависимости от угла зрения как будто постоянно трансформируется и снаружи, и внутри. То же можно сказать и о фигурах антропоморфных и зооморфных существ красного, белого и черного цветов. Вдохновляясь идеями русского авангарда, Воуба создала конструктор «Город-Алфавит» из 64 знаков, из которых можно создавать множество комбинаций.
Рыбак рыбака
В Медиацентре парка «Зарядье» (Тверской район) можно увидеть скульптуру Адиля Алиева — ностальгическую фигуру мальчика-рыбака. Она продолжает серию работ художника, в которой он создает «образы детства» знаменитых людей: от Наполеона до Юрия Гагарина.
Фото: Фото: пресс-служба фестиваля «Здесь и сейчас»
Образ мальчика — героя, готового из беззаботного детства сделать шаг навстречу неизведанному будущему — невольно наводит на мысли о том, как наши детские воспоминания откликаются в настоящем и влияют на будущее.
Веселый ветер
Куда приводят мечты — к полету человека в космос, новым научным открытиям и еще многому другому, что вчера казалось недостижимым. Герой работы «Попутный ветер» Дмитрия Аске, расположенной у Культурного центра «Зодчие» (Кунцево), напоминает о советских мозаиках и фигурках агитфарфора.
Фото: Фото: пресс-служба фестиваля «Здесь и сейчас»
Чувствуется и ностальгия по ушедшим временам, когда мир, казалось, вот-вот откроет все свои тайны, и надежда на светлое будущее.
Дорожная сеть
Объект Кирилла Стефанова «Пути» около Культурного центра «Новослободский» (Тверской район) похож на ожившую компьютерную графику. Разноцветные дорожки переплетаются, будто хитрая микросхема вот-вот оживет и по ней отправятся в свое путешествие сигналы-люди.
Фото: Фото: пресс-служба фестиваля «Здесь и сейчас»
Памп-трек для катания на скейтах и велосипедах или один из уровней компьютерной игры — «Пути» предлагают создать свою версию истории о том, как цифровые технологии все теснее переплетаются с нашей повседневной жизнью.
Геометрическая форма
Неоконструктивистское здание Культурного центра «Берендей» (район Хорошево-Мневники) — словно декорация для работы «Баланс» художника Petro (Петра Герасименко). Она напоминает о проунах Эля Лисицкого и задает новый ритм фасаду здания, придавая ему дополнительный объем и цвет. Как будто стремительное искусство начала XX века вступило в долгую беседу с художественными течениями XXI столетия.
Фото: Фото: пресс-служба фестиваля «Здесь и сейчас»
Город будущего
Футуристические городские виды кажутся уделом кино и фантастических романов. Арт-объект Виктора Полякова Data Cloud у Культурного центра «Салют» (район Южное Тушино) приглашает отправиться в путешествие по цифровому хранилищу и в каком-то смысле загрузить себя внутрь него как еще одну единицу информации. Зеркальные поверхности и модульная сетка создают впечатление бесконечного пространства, в котором легко затеряться.
Фото: Фото: пресс-служба фестиваля «Здесь и сейчас»
Все и сразу
Самая северная точка фестиваля «Здесь и сейчас» — Культурный центр «Онежский» (район Западное Дегунино). Сюда стоит обязательно добраться, чтобы погрузиться в саунд-арт-объект Сергея Филатова «Всеобъемлемость». Пространственная инсталляция из параболических форм — своего рода ворота к звуковым генерациям. Внезапно зрителям открывается абсолютно полная картина мира, нюансы, которые обычно никто не замечает.
Фото: Фото: пресс-служба фестиваля «Здесь и сейчас»