Мальчик-рыба, город-алфавит и огромный заяц. Что и где можно увидеть на городском фестивале «Здесь и сейчас»

Портрет для сборки

Если задаться целью, то за один день можно увидеть все объекты фестиваля «Здесь и сейчас». Получится одновременно экскурсия по городу и знакомство с совриском — двойная польза.

Начать можно с объекта Александра Кашина у Дворца культуры «Капотня» в одноименном районе. Его «Портрет художника. Сборная модель» — угадайка для тех, кто хорошо знает современных авторов, и тех, кто хочет научиться понимать их творчество.