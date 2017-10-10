Рособрнадзор отозвал лицензию у Московской академии творчества

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) прекратила действие лицензии Московской академии творчества. Об этом сообщается на сайте ведомства. Как отмечается, это сделано на основании решения Арбитражного суда.

Кроме того, лицензии лишен курский Индустриальный институт. Также за неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзор запретил прием студентов в Сургутский институт мировой экономики и бизнеса «Планета» и уральскую Академию туризма и международных отношений.

В случае приостановления действия или лишения государственной аккредитации вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. Однако он не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в армии.

Ранее Рособрнадзор запретил прием студентов в Московскую академию экономики и права, в Академию МНЭПУ — Международный независимый эколого-политологический университет. До этого под ограничения попали частные Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино» (МИТРО) и Первый московский юридический институт. Также былопрекращено действие лицензии двух подмосковных негосударственных образовательных учреждений. Это Институт бизнеса, психологии и управления в Химках и Институт технологий туризма в Пушкино.