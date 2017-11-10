Собянин объявил об окончании мучений москвичей

Основная часть работ по благоустройству исторического центра Москвы завершена. Об этом во вторник, 14 ноября, заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума правительства, сообщает РИА Недвижимость.

«Слава богу, москвичи отмучились», — сказал Собянин.

Заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков добавил, что в 2017 году в центре города было благоустроено 119 улиц, площадей, набережных и магистралей общей протяженностью 72,5 километра. Общая площадь обновленных территорий составила 308 гектаров.

В 2017 году в Москве прошел третий этап программы «Моя улица», который стал масштабнее двух предыдущих: всего власти рассчитывали благоустроить более 80 улиц, площадей, переулков, набережных и въездных групп столицы. Наиболее заметные изменения произошли в центре Москвы, в Зарядье, где появился новый парк, на набережных и в «Музейном квартале» на Волхонке.

В апреле Собянин заявлял, что после завершения работ в центре города программа «Моя улица» распространится на жилые районы, переулки, небольшие улицы, а также скверы, бульвары и площади.