«Это наш культурный код». В центре Москвы вспомнили знаменитые советские дома культуры

«Хотелось сказать "спасибо" тому периоду»

До 2 апреля в Центральном Манеже открыта огромная выставка «ДК СССР», приуроченная к столетию со дня образования Советского Союза. В уникальной экспозиции, собранной из фондов самых разных российских музеев, более 700 экспонатов. Все они так или иначе связаны с домами культуры и рассказывают об этом уникальном формате и явлении, появившемся именно в СССР.

«Я застала Советский Союз, он развалился, когда я еще училась в школе, — рассказывает генеральный директор Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» Ольга Галактионова. — С благодарностью вспоминаю то время и то, на чем мы росли. И проект "ДК СССР" был для меня очень важен, потому что мне лично хотелось сказать "спасибо" тому периоду. Мы делали экспозицию так, чтобы было видно — мы гордимся культурой, на которой выросли».