«Это наш культурный код». В центре Москвы вспомнили знаменитые советские дома культуры
В Манеже скоро закроется грандиозная выставка «Дом культуры СССР», сделанная с любовью и собранная из уникальных экспонатов со всей страны, так что увидеть ее стоит каждому. Тринадцать тематических разделов и более 700 экспонатов показывают, какими были советская архитектура, живопись, скульптура, графика, кино, театр, музыка и фотография. Как создавался этот проект и на какие экспонаты стоит обратить особое внимание, «Мосленте» рассказали генеральный директор «РОСИЗО» Ольга Галактионова и куратор раздела «Музыка», композитор Алексей Ретинский.
«Хотелось сказать "спасибо" тому периоду»
До 2 апреля в Центральном Манеже открыта огромная выставка «ДК СССР», приуроченная к столетию со дня образования Советского Союза. В уникальной экспозиции, собранной из фондов самых разных российских музеев, более 700 экспонатов. Все они так или иначе связаны с домами культуры и рассказывают об этом уникальном формате и явлении, появившемся именно в СССР.
«Я застала Советский Союз, он развалился, когда я еще училась в школе, — рассказывает генеральный директор Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» Ольга Галактионова. — С благодарностью вспоминаю то время и то, на чем мы росли. И проект "ДК СССР" был для меня очень важен, потому что мне лично хотелось сказать "спасибо" тому периоду. Мы делали экспозицию так, чтобы было видно — мы гордимся культурой, на которой выросли».
Кураторами разделов стали руководители и эксперты Третьяковской галереи и Русского музея, Музея Москвы, Музея архитектуры, Москино и «РОСИЗО».
«Дом, в котором живет культура СССР»
Выставка рассказывает об уникальном формате «храма всех видов искусств», который возник в конце 1920-х годов и просуществовал всю советскую эпоху. Дома культуры, которые вначале открывались только при крупных производствах, со временем появились в каждом городе, селе и деревне. Именно туда взрослые и дети из десятилетия в десятилетие шли на выставки и лекции, на кружки, концерты и в кино.
«Первый раздел экспозиции посвящен проектам различных ДК, часть которых была реализована, а часть так и осталась на бумаге, — объясняет Ольга Галактионова. — Из фойе мы идем через залы живописи, скульптуры, архитектуры, проходим через кинобудку, оказываемся в закулисье театрального пространства и в итоге приходим в зрительный зал. Такова структура выставки, ее образ и драматургия — это дом, в котором живет культура СССР. По сути это тринадцать выставок в одной — тринадцать ее тематических разделов представляют восемь видов искусства советского периода: архитектуру, живопись, скульптуру, графику, кино, театр, музыку и фотографию.
Фото: Фото: Предоставлено пресс-службой РОСИЗО
Мы хотели, в первую очередь, воссоздать ощущение советской культуры. Это попытка объять необъятное, отсюда и построение экспозиции как сна или компьютерного меню, в которое включены все возможные разделы и объемы. Каждый из разделов экспозиции заслуживает отдельной выставки в "Манеже"».
От «Белого солнца пустыни» до «Иглы» с Цоем
Выставка кажется необъятной, и по ней можно ходить часами. Каждый раздел погружает в свою реальность, связанную с тем или иным видом искусства в СССР.
Например, в маленьких окошках выставочного кинозала показывают попурри из самых известных картин советского периода. Ролики крутят без звука, что, впрочем, не мешает узнавать их буквально с первого кадра.
Создавались эти фильмы по всей стране, на разных республиканских студиях. На «Мосфильме» и «Ленфильме» Владимир Мотыль снимал «Белое солнце пустыни», на «Киргизфильме» работали Андрон Кончаловский и Лариса Шепитько, а фильм Рашида Нугманова «Игла» с Виктором Цоем выпустил «Казахфильм».
«"Наутилус Помпилиус", "Кино" и "Звуки Му" репетировали в ДК»
Специально для выставки «ДК СССР» композитор Алексей Ретинский написал музыку, которая звучит в отдельном зале и сопровождается архивной видеохроникой. Он же выступил куратором раздела, посвященного развитию советской звуковой культуры.
«Интересный, качественный переход формата домов культуры наблюдается приблизительно с середины 1970-х годов, — объясняет куратор раздела "Музыка. Советское поле экспериментов", композитор Алексей Ретинский. — В это время они практически выполняют функцию репетиционных клубов для нового поколения представителей русского рока. Такие группы, как "Аквариум", "Машина времени", "Наутилус Помпилиус", "Кино", "Звуки Му" и многие другие находили в стенах ДК возможность для репетиций, а также возможность выступить перед своей аудиторией.
Таким образом, ДК превращались в неназванные официально рок-клубы. Более того, условный возрастной ценз юношества немного вырос. Это были уже сформированные люди, которые знали, что делают, знали, чему подражают и в каком направлении двигаются в поисках своего неповторимого голоса, непохожего на западные оригиналы. В этот же период на второе место отошла функция культурного просвещения людей, переезжающих из глубинки в города. Все это привело к тому, что ДК превратились в островки, где артикулировалось новое звучание времени».
«Невероятной красоты мозаики, которые стоит увидеть»
«Конечно, мы гордимся тем, что у нас есть триптих "Коммунисты" Гелия Коржева из Русского музея, — говорит Ольга Галактионова, — работы Казимира Малевича и Павла Филонова. На выставке мы показываем работы Кузьмы Петрова-Водкина, Александра Дейнеки, Александра Самохвалова, Евгения Халдея, Таира Салахова, Эрика Булатова, Франциско Инфанте-Арана из Третьяковской галереи и многих других знаменитых советских художников.
Мы гордимся и тем, что из города Дубны к нам приехали мозаики Нади Ходасевич-Леже. Это уникальные экспонаты, которые были подарены художницей Советскому Союзу и с момента передачи Дубне не покидали площади перед городским Домом культуры, на которую они вернутся после выставки. Это невероятной красоты мозаики, которые стоит увидеть».
Фото: Фото: Предоставлено пресс-службой РОСИЗО
В конце 1960-х французская и советская художница Надежда Ходасевич-Леже освоила технику мозаики и через несколько лет создала серию панно. На ее работах, показанных в Манеже, самые узнаваемые лица советской культуры: Плисецкая, Маяковский и Горький.
«Впервые представлены эскизы Мавзолея»
«У нас впервые представлены эскизы Мавзолея с народного конкурса, в котором, как известно, победил Щусев, — рассказывает Ольга Галактионова. — Существует легенда, что никакого конкурса не было. Тем не менее он состоялся, и это очень интересно — каким граждане страны в те годы хотели видеть Мавзолей».
Тут действительно есть на что посмотреть. В конкурсе на лучший архитектурный проект Мавзолея Ленина могли участвовать абсолютно все. Свои идеи присылали художники, архитекторы, рабочие, преподаватели, студенты. Предложения были самые разные — от теремов до египетских гробниц и фигуры Ленина на огромном земном шаре.
Рядом представлены уникальные эскизы Дворца Советов — гигантского проекта, который должен был вырасти на месте взорванного храма Христа Спасителя, но так и не был реализован.
«Миронов играл в этом костюме 18 лет подряд»
«В разделе, посвященном театру и советскому зрителю, у нас много экспонатов из Бахрушинского музея, Театра Образцова и Ленкома, — говорит Ольга Галактионова. — Потрясающие работы, один только оригинальный эскиз женского костюма Сергея Эйзенштейна чего стоит».
Другая жемчужина коллекции — костюм Фигаро, который был спроектирован и сшит для Андрея Миронова знаменитым модельером Вячеславом Зайцевым.
Фото: Фото: Предоставлено пресс-службой РОСИЗО
Особо прочная шерстяная ткань и отделка великолепно сохранились, несмотря на то что Миронов играл в этом костюме 18 лет подряд. Черный и белый костюмы Фигаро составляют основы экспозиции двух музеев: музея-квартиры Мироновых-Менакера и музея-квартиры Валентина Плучека. Именно поэтому за 30 лет костюмы покидали музейное пространство лишь два раза. В период обновления экспозиций всех филиалов Бахрушинского музея посетители имеют счастливую возможность увидеть костюм на выставке в Манеже.
«Это наш культурный код»
На выставке очень много молодежи — обычно сначала кто-то приходит с родителями, а дальше приводит весь свой класс.
«И я спокойна за то, что мы показываем лучшее, достойное стать ориентиром, — говорит Ольга Галактионова. — Молодые люди видят, что такое ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские) и "Суровый стиль", рассматривают эскизы архитектурных памятников, слушают музыку — это их развивает и, надеюсь, вдохновляет.
Выставка не про ретро, это путешествие в нашу культуру. Дай бог, чтобы и люди молодые, и мои ровесники, и люди старшего поколения вдохновились ею и создали что-то для представления искусства советского периода.
Вчера разговаривала с коллегой, она сказала: "Вот удивительно, я родилась в 1991 году, когда Советский Союз уже развалился. Но у меня такая ностальгия по СССР... И мне кажется, на этой выставке я увидела то настоящее, что есть в каждом из нас". Хотя, казалось бы, она даже не жила в той стране, по возрасту ее не застала. Но это наш культурный код, и поэтому выставка так отзывается в людях».
Подробнее о выставке ДК СССР можно узнать на сайте РОСИЗО.