Средняя московская зарплата оказалась далека от шестизначной суммы

Средняя зарплата в столице за девять месяцев текущего года выросла на 7,6 процента, составив примерно 71 тысячу рублей. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе департамента экономической политики.

В мэрии пояснили, что озвученная ранее цифра — 91,8 тысячи рублей — относится к исследованию только по крупным и средним предприятиям.

Во вторник, 14 ноября, «Комсомольская правда» со ссылкой на данные Мосгорстата писала, что больше всех в Москве зарабатывают работники, связанные с рынком нефтепродуктов (518 тысяч рублей в месяц), а на производстве цемента и гипса можно получать около 245 тысяч. Меньше всего, по подсчетам экспертов, получают работники гостиниц и общепита — в среднем по 46 тысяч в месяц.

В октябре исследовательский холдинг «Ромир» сообщал, что жители Москвы оценивают стоимость роскошной жизни для семьи из трех человек в 2,5 миллиона рублей в месяц. Зафиксирован резкий рост запросов: по мнению москвичей, роскошная жизнь подорожала почти на 80 процентов. Так, два года назад горожане оценивали стоимость роскошной жизни в 1,4 миллиона рублей в месяц.