«Я начинал инвестировать с нескольких тысяч рублей». Инвестор рассказал о своем опыте покупки государственных облигаций

Часть дохода можно хранить на вкладах или накопительных счетах. Это отличное и достаточно надёжное решение. Но ещё можно попробовать добавить ко вкладу инвестиции в другие инструменты.

Вкладываться в недвижимость (самый очевидный, на первый взгляд, вариант), я не вижу смысла: квартирный вопрос у меня решен, влезать в ипотеку и те же двадцать лет мучаться с выплатами, делать ремонт, возиться со сдачей в аренду, платить риелторам. Это точно не для меня. Я стал смотреть в сторону рынка ценных бумаг. Методом исключения я определил для себя наиболее подходящие продукты и остановился на облигациях федерального займа. Это ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов РФ. И я считаю, что это один из самых безопасных и предсказуемых с точки зрения непрофессионального инвестора вариант инвестирования. Объясню почему.

Личный опыт

Еще пару лет назад я был крайне далек от рынка ценных бумаг. Из разговора с приятелем я узнал об его опыте инвестирования в облигации федерального займа (ОФЗ). Он буквально в нескольких предложениях расписал схему: как получить небольшой, но потенциальный стабильный доход, имея схожие с моими стартовые позиции. Я загорелся этой идеей и решил разобраться в теме.