«Я начинал инвестировать с нескольких тысяч рублей». Инвестор рассказал о своем опыте покупки государственных облигаций
В России растет доля людей, регулярно откладывающих часть дохода. Они задумываются о собственном благополучии через десять, двадцать, тридцать лет. Мало кому хочется менять привычный образ жизни с выходом на пенсию. Своим опытом регулярных инвестиций в облигации федерального займа поделился москвич Александр Игнатов. Уже несколько лет он вкладывает часть дохода в ОФЗ. Это может позволить ему не только защитить свои деньги от инфляции, но и потенциально заработать. О том, что такое ОФЗ и с чего начать свой путь в инвестиции, Александр рассказал «Мосленте».
«Понял, что жизнь ускорилась»
В какой-то момент я понял, что жизнь ускорилась. Сейчас мне 41 год. Если я хочу сохранить привычный уровень жизни для себя и моей семьи, то нужно здраво оценить свои возможности и представлять перспективы.
Я рассчитываю на карьерный рост - сейчас я возглавляю HR-направление в частной фирме, нас относят к малому бизнесу. Мой доход складывается из зарплаты в 95 тыс. рублей и дополнительных подработок, которые, впрочем, не стабильны
В последние несколько лет я взял за правило в обязательном порядке откладывать часть дохода. Рассчитывать на кого-то кроме себя, если случится непредвиденная ситуация, я не могу. Мне было важно не только сформировать денежный запас, но и сохранить его от обесценивания.
Часть дохода можно хранить на вкладах или накопительных счетах. Это отличное и достаточно надёжное решение. Но ещё можно попробовать добавить ко вкладу инвестиции в другие инструменты.
Вкладываться в недвижимость (самый очевидный, на первый взгляд, вариант), я не вижу смысла: квартирный вопрос у меня решен, влезать в ипотеку и те же двадцать лет мучаться с выплатами, делать ремонт, возиться со сдачей в аренду, платить риелторам. Это точно не для меня. Я стал смотреть в сторону рынка ценных бумаг. Методом исключения я определил для себя наиболее подходящие продукты и остановился на облигациях федерального займа. Это ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов РФ. И я считаю, что это один из самых безопасных и предсказуемых с точки зрения непрофессионального инвестора вариант инвестирования. Объясню почему.
Личный опыт
Еще пару лет назад я был крайне далек от рынка ценных бумаг. Из разговора с приятелем я узнал об его опыте инвестирования в облигации федерального займа (ОФЗ). Он буквально в нескольких предложениях расписал схему: как получить небольшой, но потенциальный стабильный доход, имея схожие с моими стартовые позиции. Я загорелся этой идеей и решил разобраться в теме.
Как человек увлекающийся, я перечитал массу источников в интернете. Сегодня только ленивый может пожаловаться на дефицит подобной информации. Все расписано от и до. Конечно, когда дело доходит до принятия реальных решений, нужно быть не только информированным, но и прагматичным. Ни один финансовый инструмент не принесет золотых гор. Трезво оценивая ситуацию, нужно понимать, какие цели вы преследуете, вкладывая свои деньги в какой-то актив, и предусмотреть риски.
Мое главное правило: инвестировать я могу только свободные деньги, которые мне не понадобятся как минимум в ближайший год. Также мои инвестиции не должны сказываться на уровне жизни моей семьи сегодня
При этом выбирая между спонтанными покупками или приобретением облигаций, я выберу второе, поскольку завтра скажу себе за это спасибо.
Когда я только изучал вопрос инвестирования в ценные бумаги, определяющим для меня, стал тот факт, что облигации федерального займа выпускаются Министерством финансов РФ. Этот инструмент может подходить для обычных граждан, которые не хотят глубоко погружаться в тему. Я не настолько увлечен идеями инвестиций, чтобы тратить свое время на это ежедневно. У меня есть моя работа, которая меня устраивает и дает чувство реализации. Процесс инвестирования не должен вызывать дискомфорт и загружать эмоционально.
С ОФЗ я получаю понятную схему, которая работает под контролем со стороны государства, и доход, обычно выше, чем, например, от банковского депозита. Приобретая ОФЗ, я даю деньги в долг государству, которое со своей стороны обязано вернуть деньги с процентами. Еще один из плюсов ОФЗ в том, что, если деньги понадобятся срочно из-за каких-то личных обстоятельств, я смогу их получить, потому что продать ОФЗ можно досрочно, хотя, конечно, лучше держать их до погашения.
С чистого листа
Разобраться в том, как работают ОФЗ, может быть по силам каждому. Облигации выводят на рынок на определенный срок. Их владельцу предусмотрен регулярный купонный доход в виде процентов. В конце срока обращения облигации происходит ее выкуп у держателей по номинальной стоимости.
Этот процесс максимально прозрачен. На Московской бирже торгуется более 50 выпусков ОФЗ с разными сроками до погашения и ставками купона. Рекомендую изучить их список. Уже это позволит сделать несколько выводов. Первый — у ОФЗ разные сроки погашения (обратного выкупа), то есть можно инвестировать деньги сроком на год или даже на десять лет. Второй - средняя доходность может находиться на уровне 10% в год. Чем больше срок владения бумагами, тем выше купонный доход.
За счет чего эта доходность складывается? Нужно понимать, что рыночная цена ОФЗ после их размещения может снижаться или повышаться. Если вы захотите продать бумаги, этот момент нужно учитывать. Важно, чтобы разница между ценой покупки и ценой продажи/погашения была в вашу пользу. При этом в отличие, например, от акций номинал ОФЗ не меняется.
То есть если вы купили облигацию за 1000 рублей, то в дату погашения эту сумму обратно и получите. При этом в течение срока владения ОФЗ инвестор получает выплаты. Обычно они производятся дважды в год. Это могут быть фиксированная или переменная суммы в зависимости от вида ОФЗ
Теперь о видах облигаций федерального займа. Их несколько. Самыми популярными и понятными являются бумаги ОФЗ-ПД, поскольку они предлагают фиксированные купонные выплаты. Например, я приобретаю бумагу ОФЗ с погашением в 2025 году. Доходность к погашению сейчас на уровне 8,5 процента годовых, а купон фиксирован и выплачивается дважды в год в размере 35,65 рубля на одну бумагу.
Облигации с переменным купоном обозначаются как ОФЗ-ПК и привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ. Доходность таких бумаг увязана с положением дел в монетарной политике. Ставка процента по ним меняется в течение всего периода обращения. Эту информацию инвестор может изучить заранее. Например, на протяжении нескольких лет ставка может вырасти с 6,5% годовых до 9,5%, а затем вновь снизиться до 8,5%.
Облигации с индексируемым номиналом ОФЗ-ИН привязаны к уровню инфляции. Такие бумаги обычно имеют фиксированную ставку купона в течение всего периода обращения, но их номинальная стоимость пересматривается в зависимости от того, насколько разогнался индекс потребительских цен.
Еще один вид облигаций, о котором стоит сказать, это ОФЗ-АД. Они мало интересны частным инвесторам, и я не имел опыта их приобретения. Эти бумаги позволяют получить выплаты по номиналу не в конце срока обращения, а в какие-то определенные временные промежутки, например, через каждые шесть месяцев.
С чего начать?
Самым большим открытием для меня стала техническая сторона вопроса. Сегодня, чтобы инвестировать в ценные бумаги, нужен только смартфон. Для моих нужд его функционала достаточно. Первый шаг для начинающего инвестора — открытие брокерского счета или индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Это можно сделать за несколько минут. После этого нужно определиться - инвестировать самому или доверить это управляющей компании.
У меня открыт брокерский счет в Сбербанке. Пока мне интереснее инвестировать самостоятельно. В этом присутствует определенный азарт. Хотя я осторожен, не вкладываю много, предпочитаю действовать аккуратно.
Я могу проводить сделки прямо через мобильное приложение СберБанк Онлайн, и это огромный плюс, поскольку мне понятен и удобен интерфейс. Здесь все просто: нужно перейти в раздел «Инвестиции», который легко ищется через поиск СБОЛ. В разделе содержится вся информация: можно открыть брокерский счет прямо здесь, посмотреть готовые инвестиционные решения, выбрать конкретный продукт.
Я считаю, что такая унификация очень удобна. Например, я хочу приобрести ОФЗ. На экране я вижу полный список тех ОФЗ, которые доступны для покупки, вижу их цену, дату погашения и доходность. Удобно отслеживать динамику конкретной бумаги — по сути полный объём информации содержит экран смартфона.
Я могу в любой момент открыть график, который повторяет данные Московской биржи, и отследить динамику бумаги за месяц, квартал или год. А также посмотреть накопленный купонный доход по уже приобретенным бумагам. Для новичков сервис удобен тем, что можно начинать инвестировать с небольших сумм. Это позволяет на собственном опыте пройти весь путь инвестора и не переживать за свои деньги.
Обычно номинал ОФЗ составляет 1 тыс. рублей. Несколько лет тому назад я начинал с 30 тыс. рублей, на которые приобрел пакет ОФЗ. Они будут погашены уже летом 2023 года, и я получу свои деньги обратно. Сейчас в разные бумаги у меня вложено около 300 тыс. рублей с разным сроком погашения. Приобретая ОФЗ, сначала я ориентировался на подходящие даты погашения и даты выплат купонов, чтобы попасть в даты, когда мне предстояли крупные покупки или, например, я хотел получить деньги в преддверии отпуска. Сейчас я не вижу необходимости привязываться к конкретным датам и нацелен на долгосрочное инвестирование. Главная цель - попробовать сохранить заработанное.
Стоит учитывать, что отличие от вклада вложения в облигации не застрахованы в АСВ и не являются на 100% защищенными, как и любые инвестиции. Тем не менее, если выбрать портфель с облигациями государственных или проверенных годами компаний или банков, то риск становится сильно меньше.
В будущем не исключаю для себя открытия ИИС, по которому можно получить налоговый вычет. Этот счет, как и традиционный брокерский счет, позволяет инвестировать самостоятельно или выбрать доверительное управление. Однако нужно принимать в расчет тот факт, что ИИС нужно не закрывать его как минимум три года.
Привлекает в идее ИИС то, что государство возвращает до 13% от внесенной на такой счет суммы —максимальная выгода до 52 000 рублей в год за счет налогового вычета. Пока эту стратегию инвестирования я держу в уме, как и интересный для себя вариант, а пока пользуюсь льготами на долгосрочное владение бумагами, которые положены инвесторам, имеющим брокерские счета
А еще для тех, кто хочет начать инвестировать прямо в приложении СберБанк Онлайн, сейчас действует акция, так что можно получить дополнительный профит.
Реклама. ПАО Сбербанк. Общий срок Акции с 18.05.2023 по 31.10.2023 включительно и/или до момента исчерпания фонда Акции (в зависимости от того, какое событие наступит ранее). Для получения возможности стать обладателем поощрения Акции участнику необходимо совершить следующие действия:
В период с 18.05.2023 по 31.08.2023 включительно открыть Брокерский счет в Банке (при отсутствии) с заключением Договора;
В период с 18.05.2023 по 31.08.2023 включительно внести на Брокерский счет Банка сумму не менее 10 000 (десять тысяч) рублей;
В период с 18.05.2023 по 30.09.2023 включительно направить в соответствии и в порядке, предусмотренными Договором, одно или несколько торговых поручений на совершение сделки покупки указанных ценных бумаг из Списка, на основании которых Банк в качестве брокера совершит сделки покупки ценных бумаг на общую сумму не менее 10 000 (десять тысяч) рублей включительно на дату совершения сделок, учитываемых на Брокерском счете Участника. Сумма сделок покупки ценных бумаг из Списка рассчитывается без учета применимых комиссий Банка. Сумма сделок покупки облигаций рассчитывается с учетом накопленного купонного дохода.
Подробнее об организаторе Акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроке, месте и порядке их получения, об ограничениях в рамках Акции уточняйте на сайте.
Не выводите денежные средства или ценные бумаги до конца периода акции, а также не закрывайте брокерский счёт, участвующий в акции. 500 рублей поступят на брокерский счёт до конца октября 2023 года. В предложении участвуют облигации с датой погашения не ранее 01.10.2023, обращающиеся на Внебиржевом рынке (ОТС), которые доступны к совершению сделок покупки в мобильном приложении «СберБанк Онлайн».
Количество призов ограничено.
Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» доступно держателям банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Для использования мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» необходим доступ в сеть Интернет. В отношении информационной продукции без ограничения по возрасту. Подробную информацию о мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» уточняйте на сайте.
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