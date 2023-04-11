Как празднуют Пасху в России

«А вот если ты решишь совсем не поститься или делать это для галочки, велика вероятность, что не захочешь встречи с Господом на Пасху и лишишь себя духовной радости», — добавляет отец Николай.

Что символизирует Страстная неделя?

Страстная неделя — последняя седмица Великого поста, непосредственно предшествующая празднованию Пасхи. Она длится шесть дней, а завершается самим праздником Воскресения Господня. Каждый день Страстной недели — сам по себе символ. В это время верующие вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа, его распятие на кресте, страсти Христовы (то есть страдания), гибель и последующее воскрешение. То есть Страстная неделя означает неделю страданий Иисуса Христа, с сопереживанием поминаемые (вспоминаемые) христианами.

Первый день Страстной недели — Великий понедельник. В это время верующие обращаются к истории библейского Иосифа, который оказался рабом в Египте по вине своих братьев, но сумел стать вторым человеком в царстве фараона. В этот день православные христиане вспоминают одно из чудес, совершенных Христом, — наказание смоковницы. Как говорится в Евангелии от Матфея, Иисус, проголодавшись в пути, подошел к дереву инжира, но не нашел на нем плодов. Тогда он сказал: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек!» И смоковница тут же засохла.