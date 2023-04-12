Пасхальные рецепты: как приготовить вкусные блюда для праздничного стола

Смысл празднования Пасхи

Для каждого православного верующего Пасха — главный праздник года. В этот день, согласно Евангелиям, воскрес Иисус Христос, распятый на кресте. Для всех христиан это событие стало подтверждением главной идеи веры: смерти нет, ведь есть жизнь вечная.

В день Воскресения Господня верующие радуются, что своей крестной жертвой Христос искупил их грехи, указал путь к спасению и пообещал им Царствие Небесное. Также в этот день верующие вспоминают о грядущем Втором пришествии Спасителя и Страшном суде.

По традиции, в Великую субботу верующие идут в храм, чтобы освятить традиционные праздничные угощения, которые в день Светлого Христова Воскресения появятся на столах практически в каждом доме — куличи и крашеные в яркие цвета пасхальные яйца. В ночь перед праздником проводится торжественное пасхальное богослужение — всенощная.