«Я сам переодевался в Деда Мороза и ходил колядовать». Православный священник — о рождественских традициях, людях и оливье
Священник, клирик московского храма во имя святителя Николая Мирликийского в Отрадном отец Николай Бабкин несколько лет назад начал вести блог в социальных сетях, а сегодня его аудитория — сотни тысяч человек. Яркий, с живым чувством юмора, он говорит со своими подписчиками не только о взаимоотношениях Бога и человека, но и о семейных ценностях, проблемах современного мира, да и вообще обо всем, что нас окружает. В канун Рождества отец Николай побеседовал с «Мослентой» о праздничных традициях, сегодняшних верующих, священниках-блогерах и многом другом. Ниже — первая, рождественская часть этой беседы.
«В крупных городах по соседям не ходят»
Наверное, самая известная наша рождественская традиция — пение колядок. Это народные песни, прославляющие рождение Христа. Другое их название — христославы, и оно мне намного больше нравится.
Также в канун Рождества, то есть в Сочельник, православные верующие варят сочиво — специальную постную пищу. За день до праздника ничего не едят до первой звезды, а время проводят в ожидании рождения Христа.
Отец Николай и матушка Алина с детьми
Фото: Страница Николая Бабкина во Vkontakte
Перед самой рождественской службой в храмах звучит Книга деяний святых апостолов. Ее читают и в домах верующих, а вместе в ней — пророчества о рождении Спасителя. Ну и родители поют вместе с детьми.
Колядки — изначально песни, которыми поздравляли с праздником соседей. Все мы знаем эту старую традицию колядовать в ночь перед Рождеством. Но в крупных городах вряд ли можно провернуть что-то подобное, так что по соседям не ходят, поют дома. Праздник становится внутрисемейным.
«В защиту новогоднего Деда»
Покаюсь вам. Я сам, будучи священником, когда-то ходил и колядовал в костюме Деда Мороза. В деревне на Белгородчине я вел молодежный клуб, вот с его участниками мы на Рождество и обходили дома, поздравляли всех с праздником.
Конфеты собирали дети, а мы сами раздавали небольшие подарки от храма, а еще — Евангелие. Так что колядки эти мы сами наполнили христианским содержанием.
И это было нашей традицией. Правда, вот уже три года как я уехал из деревни. Меня перевели в Москву, и пришлось отказаться от костюма Деда Мороза.
И я знаю: у кого-то сама мысль, что священник может вот так переодеться в праздничного персонажа и пойти колядовать, вызывает праведное возмущение, а то и гнев. Да как так? Как смеет священнослужитель в языческого этого Деда играть?
Но для всех наших читателей я такую штуку расскажу. У нас же что? Принято думать, что Дед Мороз — изобретение советские. Но это неправда. Я недавно нашел на YouTube еще дореволюционный мультик про Деда Мороза. Его сняли, кажется, в 1913 году. Так что это никакая не советская история. Это не большевики все уничтожили и обезбожили. Еще в царской России создавали сказки про Деда Мороза. Мультик этот, кстати, переведен на иностранные языки.
Фото: Страница Николая Бабкина во Vkontakte
И, конечно же, Дед Мороз к язычеству никакого отношения не имеет. Это просто сказка, и не более того. Вот что можно сказать в защиту новогоднего Деда.
А я переодевался в него просто для новогоднего антуража. Ходил в шубе, в бороде… Ну, не в своей, а в белой. И никакого дополнительного смысла в этом не было. Мы всего-навсего раздавали людям Евангелие и преподносили это в том виде, который для них был наиболее понятен. Но и так нам все равно не все двери открывали.
«Когда-то рождественское дерево было с “плодами”»
В этот день хорошо побыть с самыми близкими и, например, посмотреть рождественские фильмы. Каждый год я делаю подборку и книг, и фильмов про Рождество. Мы смотрим их вместе с детьми. А еще мы много времени проводим под елочкой — пьем чай, поем, едим что-нибудь вкусненькое.
Елочка — это место всеобщего притяжения. Она напоминает нам о детстве, олицетворяет радость, простоту и душевное тепло. Это вообще здорово, что вся семья может собраться за столом или у рождественского дерева
Сама ель — это тоже традиция, хоть ее и нельзя назвать ни исконно русской, ни исконно христианской. Когда-то она появилась в Германии, заменив языческую, а потом пришла и к нам. Но она уже давно прижилась, стала частью нашей культуры. Важно не то, откуда она взялась изначально, а то, как та же ель или любой другой символ осмысляется в той традиции, в которой ты живешь.
Для верующих ель — напоминание о райском Древе жизни. Раньше ее даже украшали реальными вкусностями: фруктами, конфетами, пряниками и много чем еще. Сейчас мы вешаем на елочку яркие шарики, которые, конечно, уже никто не ест. Но когда-то рождественское дерево действительно было с «плодами». Можно вспомнить об этом и продолжить эту традицию у себя дома.
Фото: Страница Николая Бабкина во Vkontakte
«Так всем было бы удобнее»
А вообще из года в год людей наших беспокоит не столько духовный смысл Рождества, сколько вопрос, когда его праздновать нужно, а когда — нет. Конечно же, это касается не всех верующих. Но для некоторых это ежегодная дилемма, и особенно остро она стоит перед теми, кто соблюдает пост.
В новогодние праздники, в выходные дни поститься не хочется. Русская православная церковь отмечает Рождество Христово через неделю после Нового года, и каждый раз люди спрашивают: почему нельзя перенести этот праздник все же на 25 декабря? Так всем было бы удобнее. Можно было бы спокойно встретить Рождество, а там и Новый год отметить — поесть, попить, отдохнуть как следует.
Вот и выходит, что для части верующих вопрос о глубоком смысле Рождества уступает по важности вопросу об оливье. Во главу угла становится не сам праздник, а способ его праздновать.
Но тут стоит вспомнить, что изначально Рождество отмечалось 6 января, в день Богоявления Господня (в светском и Григорианском календаре соответствует 18 января — Мослента), на Крещение. Кстати, армяне до сих пор именно так Рождество и празднуют. Мы же отмечаем этот день в соответствии с традицией, основанной на духовном опыте нашей церкви. Но это устраивает не всех.
«Нерешенная проблема»
Наша церковь живет по Юлианскому календарю. В отличие от Григорианского, он привязан к Пасхе, важнейшему для нас празднику. Но при этом десять православных церквей в мире празднуют Рождество 25 декабря.
Фото: Страница Николая Бабкина во Vkontakte
В Григорианском календаре есть проблема — нарушение апостольского правила о дате празднования Пасхи. Когда-то на востоке и на западе это праздник отмечали с разрывом в месяц, а то и в пять недель. Чтобы положить конец настолько сильным расхождениям, Никейский собор определил праздновать Пасху вне зависимости от еврейского календаря. Появилось соборное определение о запрете празднования Воскресения Господня вместе с евреями до дня весеннего равноденствия.
В других православных церквях сейчас есть такая практика — Пасху празднуют по Юлианскому календарю, а живут по Григорианскому.
Проблема календарей в православном мире, говоря честно, до сих пор окончательно не решена. Но переносить празднование Рождества с 7 января на 25 декабря только из-за Нового года и салата оливье… это было бы, мягко говоря, странно
К тому же в этом году Новый год, например, наступает в воскресенье. Верующие могут сделать рыбный стол. Тот же оливье с крабовым мясом — штука не менее вкусная, чем салат с колбасой или курицей. Впрочем, он и без мяса неплох.
«Наверное, это одни и те же люди»
Никто не мешает верующим отмечать светские праздники. Канонического запрета на них нет, как нет препятствий для верующих радоваться в пост. В это время не должен человек ходить унылым, ненавидеть и поедать себя поедом изнутри. А такие люди бывают. Этих постящихся видно сразу: они ходят всегда чем-то недовольные, с сухими лицами, а на остальных смотрят свысока. Тяжело им, зато в награду они получают моральное удовлетворение, думая, что они лучше окружающих.
Фото: Страница Николая Бабкина во Vkontakte
Один человек написал мне недавно: «Мы — не то что всякие еретики! Мы — православные! Мы будем держаться!»
Есть и другой момент. Недавно я провел опрос у себя в Telegram. Треть участников всерьез уверены, что Иисус Христос родился 7 января, а другая треть решила, что праздновать Рождество 25 декабря вообще нельзя.
Я вот подумал, что, если и тут — треть, и там — треть, наверное, это одни и те же люди. У меня другого объяснения нет.
«Понятно, что люди устали»
Среди моих знакомых есть и протестанты, и католики. Мы поздравляем друг друга с Рождеством в разные дни. Никого это не смущает, никаких проблем нет. На самом деле никто не знает точную дату рождения Иисусу Христа.
Но если человек живет в каком-то своем замкнутом мирке, то он всегда будет чем-то недоволен, не важно, когда ему сделают праздник. Ему день будет не тот или служба не понравится, а то и с постом будет что-нибудь не так.
Если снова вернуться к вопросу о смене календаря, то эти разговоры я не особо понимаю. Одно дело, если мы поднимаем этот вопрос, потому что весь мир, большинство христиан живут по другому календарю. Вот в таком ключе рассуждения на эту тему возможны. Но, увы, у нас каждый год беседа начинается про оливье с колбасой и отдых.
Понятно, что люди устали. В декабре, особенно во второй его половине регулярно обостряются страшные вещи, в том числе и увеличивается число попыток суицида. Люди замучились за год, не у всех сбылись мечты и надежды, реализовались планы, а тут — церковь со своими запретами. У всех еще и психологическое состояние разное. Понимаю, разделяю все волнения и беспокойства, но нарушать церковную традицию из-за новогоднего стола все же не стоит.
Фото: Страница Николая Бабкина во Vkontakte
«Люди приходят, фоткаются, фоточки в соцсети выкладывают»
И еще одна наша традиция — гулять по рождественским улицам, поздравлять тех, кто рядом, лепить снеговиков, играть в снежки. Можно и в храм, в конце концов, зайти.
Даже те, кто не считает себя воцерковленным, на Рождество в церковь стараются заглянуть. Три праздника у нас, когда все устремляются в храм, — Рождество, Крещение и Пасха. Люди приходят, смотрят на всю красоту внутри, фоткаются, в соцсети фоточки выкладывают. Радуются.
Для многих, кстати, посещение храма на Рождество — традиция, пусть даже не религиозная, но семейная. С кем-то еще в детстве бабушка в церковь ходила или мама, а теперь они сами ходят. Потом на Крещение придут, чтобы святой воды набрать
Когда я только начинал вести соцсети, я сильно наезжал на таких людей. Сейчас я вообще перестал кого-то осуждать в этом плане. Может, старею. Я как-то оставил всех в покое, что там у человека в голове — его дело. Если он с этим ко мне конкретно не приходит, так я об этом и не думаю. Пришел человек, поговорили — и хорошо.
Прошел у меня юношеский максимализм, улетучился. Перестал я обрушиваться каждый раз с праведным гневом на суеверия, успокоился, стал больше говорить о любви, о душевном тепле, о радости. Это на людей как-то благоприятнее, лучше действует.