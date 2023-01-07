«Я сам переодевался в Деда Мороза и ходил колядовать». Православный священник — о рождественских традициях, людях и оливье

Перед самой рождественской службой в храмах звучит Книга деяний святых апостолов. Ее читают и в домах верующих, а вместе в ней — пророчества о рождении Спасителя. Ну и родители поют вместе с детьми.

Колядки — изначально песни, которыми поздравляли с праздником соседей. Все мы знаем эту старую традицию колядовать в ночь перед Рождеством. Но в крупных городах вряд ли можно провернуть что-то подобное, так что по соседям не ходят, поют дома. Праздник становится внутрисемейным.

«В защиту новогоднего Деда»

Покаюсь вам. Я сам, будучи священником, когда-то ходил и колядовал в костюме Деда Мороза. В деревне на Белгородчине я вел молодежный клуб, вот с его участниками мы на Рождество и обходили дома, поздравляли всех с праздником.

Конфеты собирали дети, а мы сами раздавали небольшие подарки от храма, а еще — Евангелие. Так что колядки эти мы сами наполнили христианским содержанием.

И это было нашей традицией. Правда, вот уже три года как я уехал из деревни. Меня перевели в Москву, и пришлось отказаться от костюма Деда Мороза.