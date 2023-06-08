«Работаем, чтобы пассажиры всегда были в курсе событий». Диктор московского метро — о москвичах, работе в театре и любимых местах столицы

Иначе, возможно, я бы до сих пор разговаривала, как маленькая девочка... Хотя я по-прежнему так могу, если нужно для роли в театре. Например, если играю цыпленка, то пищу, как ребенок.

«Работа в метро стала моей судьбой»

Мне очень нравится доносить информацию до пассажиров, и это не вопрос денег. Миллионы людей каждый день получают информацию и ориентируются в изменениях, которые происходят в Московском транспорте, слушая мой голос. За возможность общаться каждый день с миллионами пассажиров я бы согласилась быть голосом Московского транспорта бесплатно.

Вы задумывались когда-нибудь, сколько заплатили человеку за фразу, которую мы слышим от автоответчика: «Абонент временно недоступен»? Неважно, много или мало, ведь мы слышим этот голос во всех телефонах. С моей работой также.

Так сложилось, что работа в метро стала моей судьбой. И я очень этим горжусь. У нас потрясающий коллектив. Это счастье – быть его частью.