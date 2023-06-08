«Работаем, чтобы пассажиры всегда были в курсе событий». Диктор московского метро — о москвичах, работе в театре и любимых местах столицы
Мы узнаем ее из тысячи, точнее — ее голос. Каждый, кто хоть раз спускался в московское метро, слышал, как Юлия Романова-Кутьина объявляет станции и просит пассажиров быть осторожными, если двери закрываются. Она много лет работает диктором Московского метрополитена и говорит, что была бы готова делать это даже бесплатно. Как Юлия стала самым узнаваемым голосом столицы, как объявить станцию и почему диктору нельзя отправляться в отпуск без микрофона — об этом и многом другом Юлия рассказала «Мосленте». Ниже — ее монолог.
«С Малой Никитинской начался мой путь»
Малая Никитская — до сих пор одно из моих любимых мест в Москве. Именно с этой улицы начался мой путь. Еще школьницей я пришла на конкурс в Детскую редакцию Всесоюзного радио, вела детские передачи. Голос у меня был очень звонкий. А еще здесь располагался знаменитый Государственный дом радиовещания и звукозаписи. В моем детстве эта улица носила имя Качалова в честь знаменитого актера, мастера художественного слова и педагога.
Еще одно знаковое для меня место — Площадь Разгуляй. Это пересечение Старой и Новой Басманной улиц. Здесь находится государственный музыкальный театр «На Басманной». Когда я пришла в этот театр более 20 лет назад, он сразу стал для меня настоящим домом. Театр возглавляла Жанна Тертерян, заслуженная артистка России.
«Придя на работу в метро, я попрощалась с детством»
Когда я закончила школу, метрополитен объявил конкурс. Искали человека, который будет объявлять станции. Меня пригласили поучаствовать. Я пришла, задорно и весело, как привыкла в детской редакции радио, объявила: «Осторожно, двери закрываются!»
Мне объяснили, что это не формат метро. На записи нельзя пищать, потому что звук будет отражаться от стен и звенеть. В метро нужно говорить ниже согласно особенностям акустики.
Я пошла убирать детские интонации и тренировать голос, а через неделю пришла снова. Говорила уже серьезнее, по-взрослому. В результате меня приняли на работу. И тогда я попрощалась с детством.
Иначе, возможно, я бы до сих пор разговаривала, как маленькая девочка... Хотя я по-прежнему так могу, если нужно для роли в театре. Например, если играю цыпленка, то пищу, как ребенок.
«Работа в метро стала моей судьбой»
Мне очень нравится доносить информацию до пассажиров, и это не вопрос денег. Миллионы людей каждый день получают информацию и ориентируются в изменениях, которые происходят в Московском транспорте, слушая мой голос. За возможность общаться каждый день с миллионами пассажиров я бы согласилась быть голосом Московского транспорта бесплатно.
Вы задумывались когда-нибудь, сколько заплатили человеку за фразу, которую мы слышим от автоответчика: «Абонент временно недоступен»? Неважно, много или мало, ведь мы слышим этот голос во всех телефонах. С моей работой также.
Так сложилось, что работа в метро стала моей судьбой. И я очень этим горжусь. У нас потрясающий коллектив. Это счастье – быть его частью.
«Самые благодарные пассажиры – мои мама и дочь»
Для меня самые благодарные пассажиры – мои мама и дочь. Дочка, кстати, научилась меня копировать. У нее классно получается. А еще она иногда спрашивает: «Мама, я тебя слышу и на земле, и под землей. Ты что, следишь за мной?»
Были и есть люди, которые пишут и говорят очень приятные слова, любят московское метро и наши голоса.
«Даже в отпуск беру с собой микрофон»
Мы записываем звуковую информацию для метро практически ежедневно. Московский транспорт динамично развивается. Постоянно открываются новые станции, пересадки, где-то, наоборот, начинается ремонт.
Мы озвучиваем все изменения, чтобы пассажиры всегда были в курсе событий. Так что мы постоянно на связи, даже в отпуск без микрофона не уезжаем.
Я очень люблю сам процесс записи. Для меня работа у микрофона — это чистое удовольствие, медитация.
Быть голосом Московского транспорта — не единственная моя работа. Помимо того, что я состою в труппе московского Театра «на Басманной», периодически снимаюсь в кино. Кстати, одну из ролей я получила как раз благодаря работе диктором. Режиссер ехала в метро и услышала интонацию и голос, который искала.
Также я работаю ведущей концертов в Московской филармонии и Московской консерватории, была ведущей телевизионных программ. Но никогда не оставляла метро. Я не представляю свои рабочие будни без микрофона.
«Надеюсь дожить до ролей комических старух»
В театре я обычно играю молодых героинь: Лизу Муромскую, обеих сестер в «Доходном месте» Островского. Играла чеховских героинь постарше: Татьяну Алексеевну в «Юбилее» и вдову Попову в «Медведе». Играла Мари в оперетте «Принцесса цирка» и Арлекина в комической опере «Доницетти». Целую стаю пернатых: от Цыпленка в «Золотом цыпленке» до царевны Лебеди в «Сказке о царе Салтане». Особенно люблю характерные роли. Например, в «Спящей красавице» я играю злую фею, которая молодеет от злых дел и стареет, когда побеждает добро. Вот бы и в жизни со злодеями так работало.
Есть много ролей, которые я хочу сыграть. Когда-нибудь надеюсь дожить и до ролей комических старух. Вот где я оторвусь!
«После йоги чувствую, что мир вокруг прекрасен»
Помимо всего вышеперечисленного я еще сертифицированный тренер по йоге. В моей жизни всегда было много движения. Я занималась балетом, много плавала и увлекалась дайвингом. Но когда я впервые пришла на занятие йогой, мне показалось, что я открыла свою Америку.
Йога заменила мне фитнес и спорт. А еще после занятий я возвращалась домой умиротворенная и полная энергии, с чувством, что мир вокруг прекрасен. В какой-то момент этим чувством захотелось делиться. Мой самый любимый момент в преподавании — когда после занятия у людей светятся глаза, когда они чувствуют себя счастливыми.
«Мне приятно быть в компании знаменитостей»
Однажды звезды российского телевидения в честь 80-летия московского метрополитена объявляли для пассажиров станции.
Среди них были, например, Екатерина Андреева, Никита Михалков, Владимир Машков, Сергей Безруков и многие другие. Более того, даже сейчас по праздникам и другим важным датам для города и транспорта в московском метро, МЦК и на других видах транспорта можно услышать звезд — артистов, спортсменов, которые поздравляют пассажиров и сообщают важную информацию.
Мне очень приятно быть в такой компании. А пассажиров радуют поздравления и сюрпризы от знаменитостей.
Согласитесь, приятно услышать голос любимого певца или актера в транспорте. Мы делаем общее дело — стараемся улучшить и разнообразить поездки пассажиров, так что такие коллаборации ни разу не уязвляют мою профессиональную гордость.
«Дубляж — благодарная работа»
Честно, я бы очень хотела попробовать свои силы в качестве актера дубляжа, но пока не хватает времени. Дубляж — очень творческая и сложная работа, и благодарная, конечно. Я озвучиваю документальные истории, фильмы, игры, но делаю это нечасто.
Самый запоминающийся случай был, когда один авторский иностранный мультик на историческую тему переводили на разные языки. Искали мужские голоса. Но с русским голосом у них как-то не сложилось, и русскую версию озвучила я. Так что на всех языках мультик звучит мужскими голосами, а на русском — женским.
«Хотите расслабить голос? Позевайте!»
Я стараюсь беречь свой голос в повседневной жизни, а также постоянно тренирую дикцию. Поделюсь своими любимыми методами. Для тренировки можно использовать обычную пробку от вина. Подойдет и карандаш, например, но с пробкой удобнее. Упражнение простое: нужно четко проговаривать слова, зажав пробку передними зубами. Именно так тренируют дикцию студенты театральных вузов.
Есть задание и посложнее. Нужно выбрать любую скороговорку и произнести ее сквозь сомкнутые губы. Все получилось, если произносимую фразу удалось понять вашему собеседнику.
Лучшее упражнение для расслабления голоса, снятия лишнего напряжения — позевать. Голос зазвучит свободнее и ярче.
Так что не отказывайте себе в удовольствии позевать, когда хочется. Имейте в виду, в этот момент вы работаете над голосом!
Кстати, в последние годы все больше людей хотят научиться красиво говорить. И меня все чаще просят позаниматься техникой речи, помочь зазвучать красиво. И как же вдохновляет, когда человек лет в тридцать или сорок пять вдруг впервые начинает говорить своим природным голосом, без зажимов и напряжения или вдруг понимает, что всю жизнь говорил тихо, а может говорить громко и четко. Как говорится: «А что, так можно было?»